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      Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек

      12:09Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 г. увеличилось на 4,67 млн человек, превысив 1,4 млрд, сообщило Госстатбюро КНР.

      Фото: ТАСС

      В 2018 г. население Китая увеличилось на 5,3 млн человек.

      В 2019 г. в стране было зарегистрировано 14,65 млн новорожденных, а коэффициент рождаемости составил 10,48 на тыс. человек.

      За этот же год в Китае умерли 9,98 млн человек, а коэффициент смертности составил 7,14 на тыс. Естественный прирост населения составил 3,34 на тыс. человек. Численность мужского населения составила 715,27 млн, женского - 684,78 млн человек. Общее число жителей достигло 1,4 млрд человек.

      Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет сократилась до 896,4 с 897,29 млн человек в 2018 г., что составляет 64% от общего населения, сообщило РИА "Новости". В 2018 г. этот показатель составлял 64,3%.

      На конец 2018 г. в Китае насчитывалось 253,88 млн жителей старше 60 лет, или 18,1 от общего населения. Количество людей старше 65 лет увеличилось до 176,03 млн (с 166,58 млн в 2018 г.), что составляет 12,6% всего населения страны.

      Городское население за год увеличилось на 17,06 млн и составило 848,43 млн человек, а сельское сократилось на 12,39 и составило 551,62 млн человек. Доля городского населения увеличилась с 59,58% до 60,6%.

      Рубрики: Статистика

      Метки: Китай, демография

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