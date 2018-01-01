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      Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте

      14:33Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Мэрия Москвы объявила конкурс на поставку компьютерного оборудования для системы обработки видеоданных "в части транспортного сегмента" и готова потратить на него 1,91 млрд руб. согласно данным госзакупок.

      Эта техника поможет анализировать записи со 175 тыс. городских камер видеонаблюдения.

      Тендер объявило принадлежащее горадминистрации АО "Электронная Москва". Оно хочет закупить 454 мощных сервера, в основном в формате "блейд-шасси" (занимающие вдвое меньше обычного места блоки, устанавливаемые в монтажных шкафах). Каждая такая "стопка" из 10-12 серверов (с двумя 18-ядерными процессорами в каждом) должна быть не толще полуметра, сообщил "КоммерсантЪ", ссылаясь на условия закупки.

      Также заказчику нужны 50 компьютеров с восемью графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 в каждом (обеспечивают производительность до 8 терафлопс, равную мощности 30-40 топовых "бытовых" процессоров).

      Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 17 января.

      В департаменте информационных технологий сказали, что техника нужна "для обеспечения работы транспортного сегмента видеонаблюдения", в том числе в метро и на наземном транспорте, и поможет еще более эффективно решать задачи, связанные с работой транспорта.

      Информированный о деталях проекта источник газеты ранее рассказывал, что в Москве создают единое видеопространство, к которому подключат все городские камеры, домофоны в подъездах и светофоры, сообщил "Интерфакс". Система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени, и ее интегрируют с базами данных МВД. По его информации, в первую очередь к ней хотели подключить общественный транспорт и камеры в метро и на вокзалах.

      Опрошенные изданием эксперты отметили, что система видеонаблюдения в общественных пространствах в Москве является источником "огромного объема видеоданных — десятки гигабайт трафика в секунду", а закупка такого количества серверов с современными видеокартами NVidia Tesla T4 позволит решать задачи как раз по анализу "больших объемов видеотрафика", в том числе распознанию и отслеживанию разных объектов или верификацию человека по изображению с камеры.

      В конце 2019 г. Москва потратила еще 1,2 млрд руб. на 258 серверов (с более чем 1600 таких же ускорителей) и систему хранения данных емкостью около 9 петабайт для городской "системы видеоаналитики", напоминает газета. Тот тендер выиграл "МаксимаТелеком". Представитель компании от комментариев отказался.

      Ранее в 2019 г. мэр Сергей Собянин объявлял, что будет объявлен конкурс на создание системы распознавания лиц в Москве. В октябре глава МВД Владимир Колокольцев через пресс-службу обещал, что ведомство оснастит все камеры наблюдения в столице функцией распознания лиц. По его словам, на тот момент распознавать лица умели около 3 тыс. московских камер, всего их Москве было больше 160 тыс..

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: распознавание лиц, видеонаблюдение

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