Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте

Мэрия Москвы объявила конкурс на поставку компьютерного оборудования для системы обработки видеоданных "в части транспортного сегмента" и готова потратить на него 1,91 млрд руб. согласно данным госзакупок.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Эта техника поможет анализировать записи со 175 тыс. городских камер видеонаблюдения.Тендер объявило принадлежащее горадминистрации АО "Электронная Москва". Оно хочет закупить 454 мощных сервера, в основном в формате "блейд-шасси" (занимающие вдвое меньше обычного места блоки, устанавливаемые в монтажных шкафах). Каждая такая "стопка" из 10-12 серверов (с двумя 18-ядерными процессорами в каждом) должна быть не толще полуметра, сообщил "КоммерсантЪ", ссылаясь на условия закупки.Также заказчику нужны 50 компьютеров с восемью графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 в каждом (обеспечивают производительность до 8 терафлопс, равную мощности 30-40 топовых "бытовых" процессоров).Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 17 января.В департаменте информационных технологий сказали, что техника нужна "для обеспечения работы транспортного сегмента видеонаблюдения", в том числе в метро и на наземном транспорте, и поможет еще более эффективно решать задачи, связанные с работой транспорта.Информированный о деталях проекта источник газеты ранее рассказывал, что в Москве создают единое видеопространство, к которому подключат все городские камеры, домофоны в подъездах и светофоры, сообщил "Интерфакс". Система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени, и ее интегрируют с базами данных МВД. По его информации, в первую очередь к ней хотели подключить общественный транспорт и камеры в метро и на вокзалах.Опрошенные изданием эксперты отметили, что система видеонаблюдения в общественных пространствах в Москве является источником "огромного объема видеоданных — десятки гигабайт трафика в секунду", а закупка такого количества серверов с современными видеокартами NVidia Tesla T4 позволит решать задачи как раз по анализу "больших объемов видеотрафика", в том числе распознанию и отслеживанию разных объектов или верификацию человека по изображению с камеры.В конце 2019 г. Москва потратила еще 1,2 млрд руб. на 258 серверов (с более чем 1600 таких же ускорителей) и систему хранения данных емкостью около 9 петабайт для городской "системы видеоаналитики", напоминает газета. Тот тендер выиграл "МаксимаТелеком". Представитель компании от комментариев отказался.Ранее в 2019 г. мэр Сергей Собянин объявлял, что будет объявлен конкурс на создание системы распознавания лиц в Москве. В октябре глава МВД Владимир Колокольцев через пресс-службу обещал, что ведомство оснастит все камеры наблюдения в столице функцией распознания лиц. По его словам, на тот момент распознавать лица умели около 3 тыс. московских камер, всего их Москве было больше 160 тыс..