"Газпром" просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Дочерние компании "Газпрома" – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на предоставление управляемым ими трубопроводам "Северный поток" и "Северный поток-2" исключений из-под действия обновленной Газовой директивы.

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Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Регулятор опубликовал порядок оформления подобных заявок 12 декабря, на подачу документов был отведен месяц, сообщили "Ведомости". Nord Stream AG передала необходимый пакет документов 23 декабря, Nord Stream 2 AG – 10 января, следует из материалов BNetzA.Заявление на просьбу "Северного потока"должно быть рассмотрено до 23 мая, при этом будут проведены консультации со странами-участницами ЕС, уточняется в материалах BNetzA. Порядок и сроки рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG не уточняются.Газовая директива ЕС – один из ключевых документов европейского энергетического законодательства. Она регулирует рынки газа на территории Евросоюза. В 2017 г. Еврокомиссия, ссылаясь на пробелы в части регулирования морских газопроводов, предложила внести в закон изменения.Прямым текстом в документе российские экспортные газопроводы никогда не упоминались, но европейские чиновники не скрывали, что в первую очередь изменения вызваны желанием ограничить "Газпром" в возможности использования "Северного потока-2". Обновленная версия Газовой директивы была утверждена весной прошлого года.