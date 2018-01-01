Розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились в декабре

Розничные продажи в Великобритании продемонстрировали снижение в прошлом месяце. Рост продаж не наблюдается пятый месяц подряд впервые с начала наблюдений в 1996 году.

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Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Объем розничных продаж в Великобритании в декабре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS).Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали увеличение продаж на 0,5%.В годовом выражении розничные продажи в декабре выросли всего на 0,9%, меньше прогноза.ONS также понизило оценки продаж за ноябрь.По итогам IV квартала в целом розничные продажи снизились на 1%, что стало худшим результатом с начала 2017 года.Декабрьское исследование в этом году охватывает период с 24 ноября по 28 декабря, на который пришлись Черная пятница и Киберпонедельник.