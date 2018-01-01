Розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились в декабре

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Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Рубрики: Статистика, Европа
Метки: розничные продажи, Великобритания, потребительские расходы
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