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      Розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились в декабре

      12:59Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Розничные продажи в Великобритании продемонстрировали снижение в прошлом месяце. Рост продаж не наблюдается пятый месяц подряд впервые с начала наблюдений в 1996 году.

      Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

      Объем розничных продаж в Великобритании в декабре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS).

      Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали увеличение продаж на 0,5%.

      В годовом выражении розничные продажи в декабре выросли всего на 0,9%, меньше прогноза.

      ONS также понизило оценки продаж за ноябрь.

      По итогам IV квартала в целом розничные продажи снизились на 1%, что стало худшим результатом с начала 2017 года.

      Декабрьское исследование в этом году охватывает период с 24 ноября по 28 декабря, на который пришлись Черная пятница и Киберпонедельник.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: розничные продажи, Великобритания, потребительские расходы

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