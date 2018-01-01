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      Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в декабре

      13:30Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

      Фото: EPA/MARIJAN MURAT

      Показатель совпал с предварительной оценкой и с прогнозом аналитиков.

      В ноябре инфляция составляла 1%. Целевой показатель инфляции установлен Европейским центральным банком на уровне "чуть ниже 2%".

      Относительно предыдущего месяца потребительские цены повысились в декабре на 0,3%.

      Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в декабре осталась на уровне 1,3% в годовом выражении.

      Стоимость энергоносителей увеличилась на 0,2% в годовом выражении после падения на 3,2% в ноябре.

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      Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в декабре подорожали на 2% после роста цен на 1,9% месяцем ранее.

      В то же время рост цен на услуги замедлился с 1,9% до 1,8%.

      Потребительские цены в Евросоюзе в декабре выросли на 1,6% в годовом выражении и на 0,3% относительно ноября.

      Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована в Португалии (0,4%), Италии (0,5%) и на Кипре (0,7%). Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в Венгрии (4,1%), Румынии (4%), Чехии и Словакии (3,2% в обеих странах).

      Инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, в декабре ускорилась с 1,2% до 1,5%.

      Во Франции инфляция также ускорилась и составила 1,6% по сравнению с 1,2% в ноябре. В Испании потребительские цены выросли на 0,8% после ноябрьского повышения на 0,5%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам декабрьского заседания ЕЦБ повысил прогноз на 2020 г. с 1% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. был снижен с 1,5% до 1,4%. Прогноз инфляции на 2022 г. составляет 1,6%.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: еврозона, инфляция, Италия, Испания, ЕС, Франция, потребительские цены, Германия

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