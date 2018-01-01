ЦБ потребовал от бывших владельцев "Московского индустриального банка" погасить долги банка на 195,3 млрд рублей

Банк России направил 19 бывшим владельцам "Московского индустриального банка" (МИБ) требование погасить убытки в размере 195,3 млрд руб., сообщает газета "Ведомости". Эти лица руководили банком в последние три года перед санацией, которая началась в январе 2019 г.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".МИБ получил 168,6 млрд руб. из Фонда консолидации банковского сектора. Это дает основания "для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков", пояснил ЦБ.Бывшие владельцы и руководители МИБ не считают себя виновными в убытках банка. "Банк не осуществлял операций по выводу средств клиентов, в том числе накануне санации. Кредиты выдавались реальному сектору экономики под надзором Банка России", - отметил представитель бывшего руководства банка.Самая большая доля в МИБ принадлежала семье президента банка Абубакара Арсамакова (12,42%). Еще 8,45% принадлежали компании "МИБ-инвестиции", которую контролировал Рустам Магомадов, 8,76% - компании "Дворец на Английской" Олега Маклакова, 7,4% - "Кратосу" Арки Касумова.