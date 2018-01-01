ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Volkswagen намерен приобрести 20% акций китайского производителя аккумуляторов Guoxuan

      12:41Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Volkswagen AG собирается приобрести 20% акций китайского производителя аккумуляторов для электромобилей Guoxuan High-tech Co Ltd, сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

      Фото: EPA-EFE/DAVID HECKER

      Немецкий автопроизводитель намерен активизировать выпуск электрокаров на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Volkswagen стремится к достижению цели продажи 1,5 млн транспортных средств на новой энергии (NEV) в год в Китае к 2025 году.

      Исходя из рыночной капитализации Guoxuan в $2,8 млрд, стоимость 20% акций компании в настоящее время составляет около $560 млн.

      Ссылки по теме

      В результате сделки Volkswagen станет вторым по величине акционером производителя аккумуляторов после Zhuhai Guoxuan Trading Ltd, компании, контролируемой основателем Guoxuan Ли Чжэнем, которой в настоящее время принадлежит 25%.

      Третий источник рассказал Reuters на условиях анонимности, что Volkswagen давно хотел контролировать производителя аккумуляторов, чтобы лучше управлять своей цепочкой поставок.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) продажи автомобилей на новой энергии в стране в прошлом месяце упали на 27,4%. По итогам 2019 года продажи NEV снизились на 4% до 1,24 млн единиц.

      После нескольких лет бурного роста в секторе правительство Китая приняло решение сократить субсидии на покупку транспортных средств на новых источниках энергии. Воздействие было болезненным. Продажи NEV в Китае стали снижаться, после того как они подскочили почти на 62% в 2018 году.

      Продажи NEV в 2020 году, скорее всего, "останутся на том же уровне или немного увеличатся" по сравнению с прошлым годом, заявил помощник генерального секретаря CAAM Сюй Хайдун.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Китай, Volkswagen, электромобили, аккумуляторы, NEV, Guoxuan

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить