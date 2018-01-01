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      Лавров: США откровенно злоупотребляют привилегий страны, в которой расположена ООН

      12:13Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". США откровенно злоупотребляют привилегий страны, в которой расположена штаб-квартира ООН, не выдавая визы дипломатам из неугодных Америке стран, заявил и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров.

      Сергей Лавров

      "В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению в нарушение международного права США отказывают представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке", - отметил Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 г.

      "Это и есть новые правила в очередном обличии", - подчеркнул Лавров.

      Между тем последняя встреча по стратегической стабильности между дипломатами США и России в Вене не позволила сторонам достичь впечатляющих результатов, заявил Лавров.

      "Буквально на днях состоялась очередная встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США по проблемам стратегической стабильности. Обсуждался весь спектр вопросов, которые стоят на повестке дня. В том числе звучала тема предсказуемости.

      Не могу сказать, что были достигнуты какие-то впечатляющие результаты, но диалог продолжается. Мы будем твердо добиваться, чтобы наш мир не остался без договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения", - заключил Лавров.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: США, ООН, виза, МИД, Сергей Лавров

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