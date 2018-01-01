Лавров: США откровенно злоупотребляют привилегий страны, в которой расположена ООН

США откровенно злоупотребляют привилегий страны, в которой расположена штаб-квартира ООН, не выдавая визы дипломатам из неугодных Америке стран, заявил и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Москва, 17 января - "Вести.Экономика"."В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению в нарушение международного права США отказывают представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке", - отметил Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 г."Это и есть новые правила в очередном обличии", - подчеркнул Лавров.Между тем последняя встреча по стратегической стабильности между дипломатами США и России в Вене не позволила сторонам достичь впечатляющих результатов, заявил Лавров."Буквально на днях состоялась очередная встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США по проблемам стратегической стабильности. Обсуждался весь спектр вопросов, которые стоят на повестке дня. В том числе звучала тема предсказуемости.Не могу сказать, что были достигнуты какие-то впечатляющие результаты, но диалог продолжается. Мы будем твердо добиваться, чтобы наш мир не остался без договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения", - заключил Лавров.