Колледжи переформатируют под нужды регионов

Российские колледжи уже со следующего года может ждать переформатирование. Министерство просвещения планирует разработать концепцию создания на их основе многофункциональных учреждений среднего профессионального образования (СПО).

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Концепция будет подготовлена летом этого года. После обсуждения с экспертным сообществом рекомендации направят в органы исполнительной власти, которые отвечают за развитие среднего профессионального образования.Предполагается, что многофункциональные учреждения будут разделены на несколько видов в зависимости от потребностей конкретного региона. В ведомстве считают, что это позволит замедлить отток населения в более развитые города и агломерации.В 2019 году Минпросвещения был проведен анализ эффективных практик по вопросам развития многофункциональных образовательных организаций и разработаны критерии. На данный момент определено три модели таких колледжей: комплексная, распределенная и ресурсно-отраслевая.Особенность комплексной модели — реализация широкого спектра профилей образовательных программ, охватывающих большинство востребованных в регионе профессий. Фактически в одном учебном заведении можно получить образование по интересующей профессии, вне зависимости от направления.Распределительная модель предполагает привлечение сторонних ресурсов других организаций и компаний по необходимому направлению для региона или городского образования. Существенной отличительной чертой такого подхода является развитая сеть партнерских отношений с другими колледжами.Ресурсно-отраслевая модель ориентирована на подготовку кадров для крупного работодателя или каких-то градообразующих предприятий. Подобная схема очень распространена среди вузов, когда компании под заказ готовят необходимых им специалистов по договоренности с институтом. В данном случае работодатель гарантирует рабочее место по окончании обучения.