SEC и Telegram просят суд рассмотреть их дело в ускоренном порядке

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) нашла новые аргументы в пользу того, что токены блокчейн-платформы TON, основанного Павлом Дуровым мессенджера Telegram, де-факто были ценными бумагами, выпущенными в обход надлежащей процедуры.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Команда Telegram рассматривала токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) как ценные бумаги. Об этом стало известно из опубликованного заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), поданного в поддержку ходатайства регулятора об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.Регулятор полагает, что набрал достаточно доказательств, для того чтобы решение было вынесено в порядке упрощенного судопроизводства. В практике американской судебной системы это означает, что он уверен не только в фактической основе, но и в выигрыше дела. Telegram также попросила суд рассмотреть их спор в ускоренном порядке. Обе стороны уверены в своей позиции и рассчитывают на победу: аргументы Telegram изложены в 287 пунктах, а аргументы SEC — в 388.Судебное разбирательство между SEC и Telegram началось осенью 2019 г. Американский регулятор добился запрета на выпуск Gram, запланированный на конец октября того же года. SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.После проведения ICO, в ходе которого проект Павла Дурова привлек $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.В поддержку своих доводов SEC предоставила свидетельства того, что продажа токенов Gram велась даже после окончания основной части кампании с привлечением третьих лиц.Так, SEC самостоятельно получила некоторые счета, согласно которым 20 июня 2018 г. компания Da Vinci Capital продала токены Gram фонду ITI Funds на более чем $2 млн, а компания Gem Limited — на €7,2 млн фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн — Space Investments Limited в начале июля 2018 г. По мнению SEC, эта информация опровергает заявление Telegram о том, что предложение о продаже токенов проводилось на исключительных условиях.В комиссии предполагают, что Telegram могла привлечь больше $1,7 млрд либо, наоборот, добирал указанную сумму с помощью услуг андеррайтеров. Так, в марте 2018 г. Telegram уведомил SEC, что привлек $850 млн от инвесторов. Фактически у компании на тот момент было только $490 млн, говорится в опубликованных документах. Как следует из показаний одного из топ-менеджеров Telegram, заявленные $850 млн — договоры купли-продажи.В Telegram заявляли, что никогда не считали токен ценной бумагой. Но, как следует из опубликованных материалов (кроме заявления также опубликована переписка сотрудников Telegram как между собой, так и с инвесторами), команда компании говорила о Gram именно как о ценной бумаге. В электронных письмах для инвесторов представители проекта ссылались на "продажу Gram", а не на "продажу доли в праве на получение Gram", указали в SEC.В марте 2019 г. сотрудник Telegram Шьям Парех в переписке с инвестором прямо назвал Gram "ценными бумагами" (securities), написав, что инвестфонд, запросивший 72,8 млн токенов, имеет "полное право на такие ценные бумаги", и употреблял это слово в дальнейшем.Кроме того, в SEC выяснили, что в Telegram знали о том, что инвесторы ведут торговлю своими токенами на вторичном рынке. Более того, сами сотрудники компании интересовались ситуацией с ростом стоимости криптовалюты. Например, один из инвесторов писал советнику по инвестициям Telegram Джону Хайману, что токены выросли в цене с 60-70 центов до 70-90 центов в течение февраля 2018 г.Решение запретить выпуск Gram противоречит заявлениям SEC о стремлении сотрудничать с разработчиками технологий, считают в Telegram. В документах компания указывает, что "решение регулятора раскритиковали как законодатели США, так и один из членов SEC". Telegram также обвинила SEC в том, что регулятор не сумел обеспечить понятное регулирование этой области и осудила ее за публикацию переписки между представителями Telegram и инвесторами.Отвечая на претензию регулятора о формировании вторичного рынка Gram до запуска TON, Telegram заявляет, что прилагала усилия к пресечению перепродажи Gram. Например, она брала с инвесторов обязательство, что те не будут прямо или косвенно перепродавать криптовалюту до официального запуска платформы.Слушания по делу Telegram назначены на конец февраля. Как правило, суд в порядке упрощенного производства в США не длится более трех месяцев даже по федеральным делам.Инвесторы, как сообщал Forbes, решили не требовать возврата средств несмотря на перенос запуска криптовалюты. Интересы Telegram Group Inc. и принадлежащей ей TON Issuer Inc. представляет юрфирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. В поданном фирмой ходатайстве Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. значатся ответчиками по иску, поданному SEC в суд Южного округа штата Нью-Йорк.