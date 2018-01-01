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      На Урале нашли изумруд массой 494 грамма

      13:25Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Шахтеры "Мариинского прииска" (структура "Ростеха") в Свердловской области нашли на Малышевском месторождении редкий по качеству изумруд массой более 496 г. Гохран оценил камень в $55 тыс.

      Фото: "Ростех"

      Руководство прииска решает, какие премии назначить сотрудникам очистного забоя, которые нашли этот камень на глубине 260 м в канун Нового года. Сотрудники получат премии после продажи камня.

      Изумруд могут передать в запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, заявил гендиректор "Мариинского прииска" Евгений Василевский. Изумруды такого качества обычно не используют в ювелирном производстве, а хранят в первозданном виде.

      Всего за последний год на прииске нашли четыре камня высокого качества, три из которых имели массу 80 г, 174,9 г и 264 г.

      Мариинский прииск перерабатывает 94 тыс. тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов и более 5 тонн бериллов в год. В 2015 г. на прииске нашли редчайший изумруд, который получил название "Губернаторский".

      Рубрики: Комментарии

      Метки: руда, изумруд, "Ростех", Урал, прииск

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