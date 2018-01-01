Facebook не будет размещать рекламу в WhatsApp

Facebook отказалась от планов размещения рекламы в чатах WhatsApp. Компания распустила команду, которая работала над интеграцией рекламы в мессенджер, сообщает Wall Street Journal. Код, связанный с проектом, был удален из приложения.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Facebook отказалась от рассматриваемых ранее планов интегрировать рекламу в мессенджер WhatsApp, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, команда, работавшая над интеграцией рекламы в мессенджер, была распущена, а результаты ее работы удалены из кода WhatsApp.Facebook приобрела WhatsApp в 2014 г. за $19 млрд. До поглощения мессенджер WhatsApp был платным приложением: пользователи должны были платить $0,99 в год. Facebook отменила эту плату.Марк Цукерберг заявлял, что у компании нет планов внедрить рекламу в мессенджер. Однако в 2017-2018 гг. WhatsApp покинули основатели сервиса Брайан Эктон и Ян Кум. Одной из причин этого стали разногласия с руководителями Facebook.Так, Ян Кум не соглашался с целым рядом пунктов политики Facebook в отношении WhatsApp — стремлением интегрировать в мессенджер рекламу, использовать персональные данные пользователей для рекламодателей и попытками ослабить шифрование пользовательского контента в WhatsApp.Теперь же Facebook на время отказалась от планов по запуску рекламы в WhatsApp. Правда, источник отмечает, что в какой-то момент реклама в статусах все же может появиться. В ближайшее же время Facebook планирует сосредоточиться на создании функций для бизнес-пользователей.По словам источников WSJ, Facebook хочет создавать платные функции для предпринимателей, которые хотят взаимодействовать там с клиентами. Если в США и Западной Европе WhatsApp используется в основном как мессенджер для частного общения, в развивающихся странах, в которых живет большинство его пользователей, его часто используют для ведения бизнеса.Сейчас в WhatsApp есть инструменты, позволяющие предпринимателям сортировать запросы клиентов, автоматически отвечать на них, отображать в приложении каталоги продукции. Рекламодатели Facebook или Instagram могут напрямую связываться с пользователями, нажимающими на эту рекламу, в чатах в WhatsApp.На прошлой неделе глава Facebook Марк Цукерберг написал о своих ожиданиях от 2020-х гг., в числе прочего он сообщал о намерении развивать возможности для малого бизнеса в Facebook, Instagram и WhatsApp.