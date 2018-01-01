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      Илон Маск раскритиковал тяжелую ракету SLS от NASA

      18:42Распечатать

      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полетов к Луне ракету-носитель сверхтяжелого класса SLS (Space Launch System) из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.

      "Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия", - написал он в Twitter. На строительство SLS уже потратили более $10 млрд. В перспективе американское аэрокосмическое агентство планирует использовать ракеты на базе SLS для запусков к другим планетам.

      В отличие от SLS, сверхтяжелая ракета Falcon Heavy разработки компании SpaceX имеет многоразовые блоки (два боковых и один центральный), которые после выполнения задачи возвращаются на Землю.

      Space Launch System — сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты и выведения грузов, запуск которой будет осуществляться с помощью разрабатываемого космического корабля "Орион". Система в базовом варианте будет способна выводить 70 тонн груза на опорную орбиту. Кроме того, конструкция ракеты предусматривает возможность увеличения массы груза до 130 тонн.

      Изначально первый старт ракеты SLS планировался в 2017 г. Из-за технических проблем при разработке он был отложен на 2020-2021 гг. В ходе него планируется запустить беспилотный корабль Orion для облета Луны.

      Новая сверхтяжелая ракета российского производства "Енисей" будет по цене намного дешевле ракеты американского производства Space Launch System (SLS). Об этом 17 января написал на своей странице в соцсети Twitter глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

      "Наш "сверхтяж" будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" еще более конкурентоспособным", - написал он.

      Рогозин также согласился с Илоном Маском: по словам главы Роскосмоса, расходы на пуск SLS сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой.

      Ранее глава "Роскосмоса" сообщил, что новая российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собрана по принципу технологического конструктора, когда каждая ее часть должна быть самостоятельным изделием. Первый запуск "Енисея" должен быть произведен в 2028 г.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: SpaceX, Илон Маск, SLS

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