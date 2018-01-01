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      "Единая Россия" озвучила претензии к работе Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения

      14:47Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". "Единая Россия" имеет претензии к работе Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения, заявил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме, вице-спикер палаты Сергей Неверов.

      "В ходе общения депутатов фракции с на тот момент еще кандидатом на пост председателя правительства России Михаилом Мишустиным, действительно, прозвучал ряд замечаний в адрес некоторых министерств", - отметил Неверов и перечислил эти министерства.

      В частности, "речь шла о министерстве здравоохранения". "Это и так называемая оптимизация здравоохранения, которая привела во многих случаях к тому, что медицинская помощь стала менее доступна", - отметил депутат. Особенно это заметно в сельской местности и отдаленных районах, где закрыто большое количество ФАПов.

      "Есть жалобы и на нехватку специалистов узкого профиля, и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка. Широкую огласку получил ряд ситуаций, когда решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества. Остаются проблемы в системе оплаты труда медицинских работников", - пояснил Неверов.

      "Была критика и в адрес министерства культуры. Недостаточно делается для развития домов культуры в малых городах и сельской местности. Все чаще звучат вопросы к эффективности финансирования кинематографа. Не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений", - заявил Неверов.

      "Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию. Нам кажется, что по целому ряду направлений работа министерства может быть выстроена более эффективно", - пояснил Неверов.

      Отмечено большое количество "проблем в работе министерства труда и социальной защиты". "По мнению депутатов фракции "Единая Россия", работа по повышению реальных доходов граждан может быть построена на более высоком уровне. Деятельность министерства по реализации указов президента трудно признать удовлетворительной", - полагает Неверов.

      Поступает большое количество обращений к министерству просвещения. "Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и особенно школьного образования в целом. Некоторые из этих проблем не решаются годами", - пояснил Неверов.

      "Все эти вопросы - это то, о чем нам регулярно пишут и рассказывают на личных приемах граждане, то, что мы слышим в ходе работы от представителей региональных и муниципальных органов власти", - заключил Неверов.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минздрав, Минтруда, Минкультуры, "Единая Россия", Минпросвещения

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