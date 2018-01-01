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      Торговые споры Китая и США поставили на паузу

      15:11Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика" Первая фаза торгового сделки наконец подписана. Означает ли это конец двухлетнего противостояния двух крупнейших экономик? Рассуждает Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал».

      Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал»

      Оглядываясь на то, каким тернистым путем удалось договориться, игра вокруг второй фазы будет, очевидно, важнейшим политическим инструментом в предвыборной гонке, и потому данному процессу необходимо будет придать хотя бы мнимую сложность, дабы максимально возвысить достижения Трампа как жесткого и так или иначе всегда добивающегося задуманного политика. Тем не менее, текущего снижения напряжения рынкам оказалось вполне достаточно, хотя бы потому, что экономика Поднебесной начала показывать признаки восстановления, что нашло свое отражение как в динамике цен на сырье, так и стоимости компаний.

      Источник: ИК «ВЕЛЕС Капитал»

      Хотя с позиции российского экспорта мало что поменяется, разве что усилится конкуренция на рынке сжиженного газа, стабилизация цен на сырье вкупе с глобальным снижением риска (заключение сделки, безусловно, несет очевидные плюсы, в первую очередь, для металлургических компаний, уже заметно восстановившихся в цене ближе к концу прошедшего года).

      Источник: ИК «ВЕЛЕС Капитал»

      Определенная стабильность спроса на нефть со стороны восстанавливающейся китайской экономики также поддерживает российскую экономику и, конечно же, ее валюту. В этом контексте дополнительную поддержку рублю даст некоторое укрепление юаня, закладывающее предпосылки для ослабления американкой валюты. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что причины для некоторого глобального ослабления американкой валюты и так были.

      С другой стороны, как известно, успех опьяняет. Если принять во внимание, что США в прошлом году вели торговую войну не только с Китаем, но и со Старым светом, можно предположить, что вера в торговые пошлины как основной инструмент внешней экономической политики только усилятся. Жертвой этого может стать в первую очередь европейский автопром, а также химическая промышленность. Не стоит забывать о том, что обсуждение болезненных экономических вопросов тесно связно и с политикой, а, значит, какие-либо уступки США Европе могут в конечном счете сказаться на отношении последней к России в вопросе все тех же санкций и газовых проектов.

      И все же в текущий момент мы имеем довольно хорошее начало года и, несмотря на то, что фондовые индексы обновляют максимумы, перспективы роста сохраняются. В рамках вышесказанного в фокусе нашего внимания по-прежнему находятся российские черные металлурги, не до конца исчерпавшие потенциал роста стоимости акций на фоне прошлогоднего падения и восстановления цен на сталь. Впрочем, в качестве дивидендных бумаг, способных показать двухзначные доходности, мы в этом году отдаем предпочтение нефтегазовому сектору. Акции Сбербанка, как лакмусовая бумажка риска, также остаются хорошей ставкой на дальнейший рост индексов. Впрочем, все это справедливо с некоторой оглядкой на внутрироссийские события, хотя в моменте не несущие очевидных изменений, в перспективе способных привести к некоторой смене вектора как во внутренней, так и внешней политике.

      Рубрики: Товарные рынки, ЦБ мира

      Метки: США, нефть, Китай, металлургия, пошлины, торговые войны, Иван Манаенко

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