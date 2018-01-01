Еврокомиссия предлагает временно запретить в ЕС системы распознавания лиц

Еврокомиссия (ЕК) подготовила предложения по введению в Евросоюзе (ЕС) временного запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".В 18-страничном докладе ЕК по этой теме указано, что временное ограничение необходимо, чтобы в сообществе успели выработать меры, призванные исключить возможные юридические коллизии и потенциальные злоупотребления такими технологиями.В Еврокомиссии считают, что новые правила дополнят действующие в ЕС нормативные акты, защищающие персональные данные и право на неприкосновенность частной жизни. "Основанная на этих существующих положениях будущая нормативная база может пойти дальше и включить в себя ограниченный по времени запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах", - говорится в докладе, сообщило Reuters.ЕК полагает, что запрет должен действовать от трех до пяти лет: за это время сообщество сможет разработать "методику для оценки влияний этих технологий и меры по уменьшению возможных рисков" их применения.При этом Еврокомиссия не исключает, что из-под действия запрета могут вывести проекты в области безопасности или научные исследования, сообщило ТАСС. Новые правила использования систем распознавания лиц, как указывается в докладе, должны коснуться как их разработчиков, так и пользователей, а страны ЕС должны будут учредить надзорные органы, следящие за соблюдением законодательства в этой области.Агентство отмечает, что ЕК, прежде чем принимать окончательное решение, намерена выслушать все заинтересованные стороны. По информации агентства, еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер должна обнародовать свои предложения в феврале.