Путин 19 января примет участие в берлинской конференции по Ливии

Президент Владимир Путин 19 января посетит Берлин для участия в международной конференции по Ливии, сообщает сайт Кремля.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".На конференции обсудят пути разрешения ливийского кризиса, в том числе вопросы о прекращении боевых действий, примирении враждующих сторон и начала переговоров под эгидой ООН. Участники конференции подпишут итоговый документ, отражающий ключевые договоренности.Власти Германии пока не определились с форматом конференции и переговоров, подготовка к встрече продолжается, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.В понедельник, 13 января, представители России и Турции провели в Москве переговоры с главами двух конфликтующих в Ливии сторон - Файезом Сарраджем, возглавляющим Правительство национального согласия (ПНС), и фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА). Российскую и турецкую стороны представляли министры обороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар и министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.Многосторонние переговоры по ливийскому урегулированию шли в Москве почти восемь часов, но они не привели к подписанию соглашения о прекращении огня.