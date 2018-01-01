Отток капитала из России сократился в 2019 году до $26,7 млрд

Чистый отток капитала из России сократился в 2019 г. в 2,4 раза до $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 г., сообщает Банк России.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".30"Определяющее влияние на указанную величину оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился", - сообщает ЦБ.По предварительной оценке, оттока капитала в январе-ноябре 2019 г. составил $33,7 млрд. Следовательно, в декабре отмечен приток капитала в размере $7 млрд.Между тем ЦБ в декабре 2019 г. повысил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 г. с $37 млрд до $40 млрд.Международные резервы России увеличились в 2019 г. на $66,5 млрд до $554,359 млрд.