Что ожидать в 2020-2021 годах: топ-10 прогнозов от Euler Hermes

Euler Hermes ("Ойлер Гермес") - мировой лидер в области кредитного страхования и управления дебиторской задолженностью - представил топ-10 прогнозов, что ожидать в 2020-2021 гг.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".2019 г. был отмечен высокой неопределенностью, спадом в мировой торговле и мировом промышленном производстве. Однако широкой рецессии удалось избежать благодаря быстрым и масштабным мерам, принятым центральными банками ряда стран в рамках монетарной политики. На фоне высокой социальной напряженности, растущих политических рисков и рисков, связанных с изменением климата, в 2020 г. проводимая политика будет нацелена на обеспечение роста любой ценой.Эксперты международной страховой компании Euler Hermes – мирового лидера на рынке кредитного страхования – сделали следующие 10 прогнозов по ключевым проблемам глобальной экономики на 2020-2021 гг.:1. Темпы роста мировой экономики, сильно замедлившиеся на рубеже 2019 г., вероятно, останутся невысокими и в 2020-2021 гг. Самые низкие темпы ожидались в IV квартале 2019 г. – в конечной точке спада в торговле и промышленном производстве. До конца 2021 г. темпы мирового экономического роста, вероятно, не превысят 3%. Что касается российской экономики, то, по мнению экспертов Euler Hermes, она может вырасти на 1,3% в 2020 г. и на 1,5% в 2021 г. В условиях низких темпов экономического роста количество неплатежеспособных компаний в мире, как ожидается, увеличится на 6% в 2020 г. (прирост в 2019 г. составил 9%).2. В 2020 г. не будет как значительной эскалации, так и ослабления напряженности в вопросах торговли между США и Китаем. "Мини-сделка" между этими странами не является фактором, обеспечивающим коренной перелом в развитии ситуации, но она знаменует собой незначительное снижение неопределенности, поскольку становится очевидным, что повышение тарифов вряд ли произойдет в тот год, когда в США проходят президентские выборы. Эксперты Euler Hermes ожидают, что средневзвешенный тариф в США останется на уровне 7% (для сравнения, в 2018 г. он составлял 3,5%). Темпы роста мировой торговли будут сдерживаться этим продолжающимся торговым конфликтом. Они окажутся ниже возможных темпов глобального экономического роста и составят всего 1,8% в 2020 г. и 2,5% в 2021 г.3. США продолжат движение по пути наращивания государственного и корпоративного долга. Победа на президентских выборах умеренного представителя Демократической партии (вероятность в пользу этого составляет 55%) повысила бы уровень бюджетных рисков и снизила бы внешнеполитический риск, который создается самими США. В 2021 г. темпы роста ВВП США снова приблизятся к уровню 2% благодаря мерам дальнейшего стимулирования в рамках финансово-бюджетной политики.4. Оценивая перспективы мировой экономики, не следует рассчитывать на то, что в Китае будут приняты новые широкомасштабные меры финансового стимулирования. Эксперты Euler Hermes ожидают, что прирост китайского ВВП составит 5,9% в 2020 г. и 5,8% в 2021 г. (в 2019 г. этот показатель составил 6,2%). Такие темпы роста должны позволить достичь цели, поставленной китайским руководством, а именно – добиться удвоения объема ВВП в 2020 г. по сравнению с 2010 го. Набор политических мер, применяемых в Китае, призван оказывать поддержку экономическому росту, но цель здесь состоит в том, чтобы удерживать под контролем замедление экономики, а не в том, чтобы переломить саму тенденцию.5. Годовые темпы роста экономики еврозоны в 2020-2021 гг. могли бы составить 1,4%, но в реальности они окажутся ниже из-за медленного восстановления промышленного производства. Ситуацию будут по-прежнему спасать потребители благодаря хорошей обстановке на рынке труда и устойчивому росту зарплат. Великобритания теперь уже больше не будет замедлять экономику Евросоюза, но по-прежнему сохраняется значительный риск снижения темпов экономического роста из-за трудностей, с которыми сталкивается германская экономика, неустойчивости коалиционных правительств в нескольких странах еврозоны, остающегося длительное время на высоком уровне общественного недовольства и, наконец, из-за угрозы повышения в США пошлин на импорт автомобилей.6. Денежно-кредитная политика будет по-прежнему поддерживать рост экономики и рынков. Федеральная резервная система США продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Снижение ставки в марте 2020 г. призвано справиться с рецессией в производственном секторе США. Повышение ставки на 50 б. п. начнется только со второй половины 2021 г. В апреле 2020 г. Европейский центробанк, вероятно, понизит ставку по депозитам еще на 10 б. п. до уровня –0,6%. При этом ЕЦБ вплоть до конца года продолжит ежемесячно покупать финансовые активы на сумму 20 млрд евро в рамках политики количественного смягчения. Народный банк Китая и несколько центральных банков развивающихся стран продолжат смягчение своей денежно-кредитной политики в 2020 г.7. Сохранится высокий уровень общественного недовольства, по-прежнему будут высказываться призывы к изменению финансово-бюджетной политики в сторону большего перераспределения доходов между различными слоями населения. Политическая стабильность подвергнется испытаниям в крупных европейских странах, в то время как президентские выборы в США будут оказывать значительное воздействие на экономическую и внешнюю политику. Эксперты Euler Hermes не ожидают какого-либо существенного снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Волнения и политическая нестабильность в Латинской Америке и Гонконге могут продолжиться и в первой половине 2020 г. Как это уже происходило на протяжении нескольких месяцев, перераспределение добавленной стоимости компаниями в сторону повышения зарплаты сотрудников еще более снизит их прибыли.8. Отрасли, ориентированные на внутренний спрос, будут демонстрировать более высокую динамику. Стимулирующая денежно-кредитная политика и политика расширения бюджетных расходов окажут позитивное воздействие прежде всего на внутренний спрос. Компании, ориентированные на внутренний рынок (сектор услуг и строительство), будут демонстрировать опережающую динамику по сравнению с теми компаниями, которые полагаются на доходы из-за рубежа и на глобально интегрированные цепочки поставок. Ситуация в автомобилестроении стабилизируется в 2020-2021 гг., однако любое восстановление в отрасли зависит от оживления на китайском рынке, который сейчас переживает глубокий спад.9. На рынках капитала будет по-прежнему наблюдаться низкая волатильность, поскольку преобладает сдерживающий эффект от нетрадиционной денежно-кредитной политики. Однако, вероятно, сохранится разнонаправленное восприятие риска, которое влияет на цены как рискованных активов, так и активов, безопасных для инвестиций. С одной стороны, цены рискованных активов, таких как акции, корпоративные облигации, акции и облигации из стран с формирующейся рыночной экономикой, не учитывают возможное ухудшение существующих экономических и политических условий. С другой стороны, цены активов, безопасных для инвестиций, таких как суверенные облигации в развитых странах, не учитывают возможное улучшение экономической и политической обстановки. В условиях когда инвесторы занимают выжидательную позицию из-за выборов в США и последовательного снижения прибыли, на мировом рынке акций, как ожидается, произойдет смена восходящего тренда (его положительная динамика сейчас обеспечивается монетарными мерами). Корреляция между классами активов останется на низком уровне, что будет ограничивать потенциал диверсификации инвестиционного портфеля.10. Как ожидается, снижение курса доллара на 4% окажет поддержку активам из стран с формирующейся рыночной экономикой. Низкая инфляция, налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, направленная на стимулирование экономического роста, а также ожидаемое снижение курса доллара США, вероятно, повысят у инвесторов готовность пойти на риск, и в результате активы из стран с формирующейся рыночной экономикой (акции, облигации и валюты) покажут результаты выше средних по рынку.