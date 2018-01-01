Мишустин и Медведев провели встречу с членами правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев встретились с членами правительства, которое в среду ушло в отставку, но продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Премьер Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провели встречу в Доме правительства. Их разговор один на один продлился больше часа. Затем они вышли к членам кабинета министров, которые находятся в отставке.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Мишустин приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и более часа общался с Медведевым один на один в кабинете председателя правительства, сообщает РИА "Новости". Затем Мишустин и Медведев вместе пошли на встречу с членами правительства.Медведев поблагодарил членов правительства за ответственный подход к делу и выразил надежду на "надлежащую работу" до назначения нового правительства. "Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные", - отметил Медведев.Медведев назвал работу в правительстве одной из самых сложных, требующих максимальной отдачи, так как граждане всегда критично оценивают эту работу. "Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", - подчеркнул бывший премьер-министр.Члены правительства трудились "исключительно добросовестно", и Медведев поблагодарил всех за службу Отечеству и пожелал "максимальных успехов" в достижении поставленных целей новому правительству и его председателю.В свою очередь Мишустин отметил совместную работу с Медведевым. "Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать", - заявил Мишустин.Премьер-министр пообещал провести новую встречу с членами правительства после всех переговоров и объявления нового состава правительства. "Самое главное на сегодняшний момент - сосредоточиться на исполнении положений Послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся", - заключил Мишустин.