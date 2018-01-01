Сегодня в 18:00 в прямом эфире программы «Верным курсом» на youtube-канале "Вести. Экономика" Олег Богданов, Александр Кареевский, Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

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      Рынок США: статистика порвала инвесторов

      17:18Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием торгов пятницы. Торговая сделка подписана, но инвесторы не спешат фиксировать позиции. Сильная статистика из Китая и США провоцирует новые покупки. Торговая сделка. США и Китай на неделе подписали документы по первой фазе торговой сделки, параметры которой не удивили участников рынка после длительного периода согласований, но остаются вопросы о реальной возможности Китая закупать обещанные объемы. В целом сам факт соглашения был позитивным фактором последней недели. Отметим, что накануне сенат поддержал торговое соглашение с Канадой и Мексикой.

      Статистика

      Сегодня спекулянтов порадовали данные из Китая. В декабре рост ВВП остался на уровне 6%, а рост розничных продаж и промпроизводства ускорился. Обнародованная статистика показала, что количество новостроек в декабре в США выросло до 1,608 млн, серьезно превысив прогнозные 1,375 млн. Это максимум с 2007 г. Рынок жилья набирает обороты, после того как ФРС трижды снизила процентные ставки в прошлом году, снизив ставки и по ипотечным кредитам.

      Рынок перегрет

      В технической картине S&P 500 мы видим перекупленность. Фьючерс превысил отметку 3300 пунктов. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 20%. Он далеко оторвался от 200–дневной скользящей средней.

      Премаркет

      Акции нефтесервисной Schlumberger дорожают на 3% на премаркете после публикации квартального отчета. Прибыль и выручка компании превысили оценки аналитиков, международный бизнес компании компенсировал негативные тенденции в Северной Америке.

      Акции Gap растут на 4%, после того как ритейлер одежды объявил, что больше не планирует выделять Old Navy в отдельную компанию. Акции чипмейкера Qualcomm выросли на 1,2%, после того как аналитики Citigroup повысили рейтинг акций до "покупать" с "держать". IBM дешевеют на 1%, после того как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до "держать".

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Валютный рынок, Комментарии

      Метки: статистика, БКС Брокер, Альберт Короев

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