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      Почему в "самой счастливой стране мира" почти самый высокий уровень самоубийств?

      10:00Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Экономисты выдвинули свою версию по поводу того, почему финны (и не только они) так часто сводят счеты с жизнью, несмотря на то что вроде бы довольны ею.

      Pixabay

      Согласно "Докладу о мировом счастье" Финляндия стала страной №1 из 156 по итогам 2019 г. За ней следуют Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды и Швейцария. США заняли 19-е место. Ведущие страны заняли высокие позиции по всем основным показателем, которые отвечают за счастье: забота, свобода, щедрость, честность, здоровье, доход и хорошее государственное управление.

      "Правительства устанавливают институциональные и политические рамки, в которых работают частные лица, предприятия и госорганы, - пишут авторы. - Связи между правительством и счастьем действуют в обоих направлениях: то, что правительства делают, влияет на счастье, и в свою очередь счастье граждан в большинстве стран определяет, какие правительства они поддерживают".

      "Доклад о мировом счастье" подготовлен на основе опросов Gallup среди 1 тыс. жителей в каждой стране, участвовавшей в исследовании, причем при необходимости делалось это с разрешения национальных, региональных и местных органов власти. "Более счастливые люди не только больше склонны участвовать в политике и голосовать, но и голосовать за действующие партии", - говорится в докладе. Сам же доклад подготовлен Сетью для выработки решений в области устойчивого развития решений ООН в партнерстве с Фондом Эрнесто Илли.

      Финляндия также занимает первое место в рейтинге "Индекс лучшей жизни" Организации экономического сотрудничества в области образования, профессиональных навыков, субъективного благополучия, а также благосостоянию и доходам, превышающим средний уровень, рабочим местам и зарплатам, состоянию здоровья, качеству окружающей среды, личной безопасности, социальным связям, жилью и балансу между работой и личной жизнью. Однако показатели по гражданской активности в этой стране ниже, чем в других в ОЭСР. Общий уровень удовлетворенности жизнью у финнов, по оценке экспертов, составляет 7,6 из 10, что значительно выше среднего показателя по ОЭСР (6,5).

      В Финляндии также весьма высокообразованное население. Около 1,7 млн взрослых, или примерно 60% взрослого населения, ежегодно участвуют в образовательных программах. Около 70% людей в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, что выше среднего показателя занятости по ОЭСР в 68%. "В Финляндии 88% взрослых в возрасте 25-64 лет имеют высшее среднее образование, что выше среднего показателя по ОЭСР в 78%", - говорится в докладе. Ожидаемая продолжительность жизни составляет почти 82 года, что на два года выше среднего показателя по ОЭСР в 80 лет.

      Правда, эксперты ОЭСР отмечают, что среднегодовой чистый скорректированный располагаемый доход домашних хозяйств на душу населения составляет $29 943, что ниже среднего показателя по ОЭСР в $33 604. Наиболее обеспеченные 20% населения Финляндии зарабатывают почти в четыре раза больше, чем 20% с наименьшими доходами. Правда, этот разрыв все-таки гораздо ниже, чем в других странах ЕС.

      Невыносимость бытия?

      И еще одно отличие: в Финляндии - стране, выделяющихся в рейтинге длинными темными зимами, - один из самых высоких уровней самоубийств в мире: 11,6 на 100 тыс. человек против 10,1 в США.

      Исследование 2011 г., опубликованное в журнале "Экономическое поведение и организация", уже выдвигало теорию взаимосвязи самоубийств и показателей удовлетворенности жизнью. Экономисты из Федерального резервного банка Сан-Франциско, британского Уорикского университета и нью-йоркского Гамильтон-колледжа изучили штаты США, где наблюдается высокий уровень самоубийств и при этом высокое качество жизни. Они предположили, что сокращение разрыва в неравенстве может привести к тому, что индивидуумы еще больше начинают сравнивать свою жизнь с жизнью соседей, коллег и даже членов семьи и впадать в отчаяние.

      В другом исследовании, опубликованном на этой неделе, говорится, что на уровень счастья также сильно влияет возраст. "Во всем мире появляется все больше свидетельств того, что взрослые, находящиеся в преклонном возрасте, испытывают трудности. Особенно если у них низкий уровень образования,- отмечает экономист Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр в исследовании, опубликованном в понедельник. - Это особенно очевидно в Соединенных Штатах, где наблюдается быстрый рост количества смертей "от отчаяния", в том числе из-за отравления наркотиками и суицидов".

      Как писали ранее "Вести. Экономика", Бланчфлауэр изучил данные о жизни граждан в 132 странах, составив "кривую счастья". Ученый пришел к выводу, что независимо от уровня жизни в стране "пик несчастья" наступает ближе к 50 годам. Причем в развитых странах (в их числе государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия и Япония) его достигают раньше: примерно в 47,2 года. В 95 развивающихся странах, в числе которых Россия, Китай, Бразилия, Израиль и Южная Корея, самый "несчастный возраст" наступает в среднем в 48,2 года.

      "Люди страдают во всех странах, - отмечает экономист. - И это происходит при уровне безработицы на исторических минимумах во многих странах - там, где показатель ниже 4%: Чехии (2,2%), Германии (3,1%), Венгрии (3,5%), Израиле (3,4%), Японии (2,4%), на Мальте (3,4%), в Исландии (3,5%), Мексике (3,6%), Нидерландах (3,5%), Норвегии (3,9%), Польше (3,2%), Южной Корее (3,5%), США (3,5%) и Великобритании (3,8%)".

      Уровень несчастья Бланчфлауэр измерял по 15 показателям, включая отчаяние, тревогу, печаль, бессонницу, одиночество, усталость, депрессию, напряжение, срывы и многое другое. Он предложил несколько теорий относительно того, что стоит за этой "кривой несчастья": во-первых, люди учатся приспосабливаться к своим сильным и слабым сторонам, сказал он, "и в середине жизни подавляют свои несбыточные стремления".

      Во-вторых, люди среднего возраста, конечно, сравнивают свою жизнь с чужой, но, в отличие от более молодых пользователей Instagram и Facebook, реагируют на информацию о жизни своих сверстников иначе. Оглядываясь назад, они получают более правдивую, более контекстуализированную картину. Что-то вроде: "Я видел, как умирают мои школьные друзья, и в конце концов пришел к тому, чтобы оценить свои достижения в оставшиеся годы", - поясняет эксперт.

      В-третьих, Бланчфлауэр отмечает, что исследования показывают, что оптимисты живут дольше, а также то, что "в то время как и женщины, и афроамериканцы стали более оптимистичными в 70-х гг., вероятно, из-за улучшения прав, единственной группой, у которой оптимизм начал падать, были менее образованные белые": "Это стало происходить в период первой волны производственного спада".

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Япония, Россия, Южная Корея, Финляндия, Израиль, счастье, уровень жизни, Gallup, SDSN, "Доклад о мировом счастье", уровень самоубийств, Сеть для выработки решений в области устойчивого развития решений ООН

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