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      Премьер-министр РФ Мишустин назначил нового главу ФНС

      19:32Распечатать

      Фото: Пресс-служба правительства РФ/Global Look Press

      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Михаил Мишустин подписал свое первое распоряжение в качестве премьер-министра России, назначив нового руководителя Федеральной налоговой службы.

      Руководителем ФНС назначен Даниил Егоров, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства, которое до момента выдвижения на пост премьер-министра занимал Михаил Мишустин.

      Распоряжение о назначении нового главы ФНС опубликовано на сайте правительства РФ. На сайте ФНС Даниил Егоров уже обозначен в качестве главы ведомства. В информации о руководстве ФНС также указано, что он обладает чином действительного государственного советника РФ 2-го класса.

      Фото: Евгений Федосков/Росконгресс

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: ФНС, Михаил Мишустин, распоряжение, Даниил Егоров

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