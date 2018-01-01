Сегодня в 18:00 в прямом эфире программы «Верным курсом» на youtube-канале "Вести. Экономика" Олег Богданов, Александр Кареевский, Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Великобритания добавила Greenpeace в список экстремистских организаций

      21:42Распечатать

      Фото: AP

      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". В рекомендации по борьбе с экстремистскими движениями, такими как различные неонацистские группировки, в Великобритании также включены Greenpeace, организация по защите прав животных PETA и ряд других движений.

      По данным издания Guardian, подразделение полиции Великобритании по борьбе с терроризмом начало распространять соответствующие материалы с предупреждениями среди учителей и других госслужащих.

      Неделей ранее, как отмечал портал "Вести.Экономика", в данные списки было включено движение Extinction Rebellion, участники которого неоднократно организовывали акции протеста в различных городах страны.

      Британским госслужащим рекомендуется сообщать о деятельности Extinction Rebellion, Greenpeace, PETA и ряда других организаций, включенных в списки, в рамках программы по предотвращению терроризма в Великобритании.

      При этом в документе отмечается, что не все указанные знаки организаций и их символы "представляют интерес в плане борьбы с терроризмом". В комментариях Guardian представители Extinction Rebellion, Greenpeace и PETA выразили возмущение из-за включения в состав данного списка.

      Рубрики: Европа

      Метки: Greenpeace, терроризм, экстремизм, экоактивизм

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить