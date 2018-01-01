Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден обрушился с критикой в адрес Марка Цукерберга из-за дезинформации и проблем с конфиденциальностью в соцсети Facebook.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика"."Я никогда не был большим фанатом Цукерберга. Я думаю, он - настоящая проблема", - сказал Байден в интервью The New York Times, опубликованном в пятницу. Байден призвал отменить законы об интернете, которые защищают Facebook и другие платформы от ответственности за содержание сообщений пользователей.Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе. Сам Байден появлялся в рекламе, агитирующей за переизбрание президента Дональда Трампа, в которой содержались обвинения в коррупции в адрес Байдена.Байден также призвал отменить закон об интернете, который на данный момент ограждает Facebook и другие сайты от ответственности за пользовательский контент. Байден конкретно ссылался на статью 230 Акта о благопристойности при телекоммуникациях, которая защищает социальные медиаплатформы, форумы и даже новостные сайты с разделами для комментариев от судебного преследования за незаконные сообщения, сделанные пользователями.В то время как критика Байдена в отношении политики Facebook, направленной против проверки фактов в политической рекламе, совпадает с критикой других демократических кандидатов в президенты, включая Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, ни один другой кандидат не зашел настолько далеко, чтобы призвать к отмене статьи 230.Моника Биккерт, глава отдела глобальной политики Facebook, непосредственно обратилась к важности статьи 230 для платформы во время дачи показаний в Конгрессе США на прошлой неделе. Биккерт утверждала, что статья 230 защищает свободу слова и позволяет Facebook сформулировать свой собственный подход к удалению ненавистнического или оскорбительного контента, который нарушает руководящие принципы соцсети.В то время как Цукерберг придерживался политики Facebook, направленной против проверки политической рекламы на факты, он неоднократно выступал с более широкими призывами к Конгрессу США регулировать Facebook и другие социальные медиакомпании. В статье, опубликованной в марте в газете Washington Post, Цукерберг утверждал, что более четкие федеральные правила снимут давление с Facebook.Глава Facebook выделил четыре сферы, которые нуждаются в новых глобальных правилах регулирования. Речь идет о конфиденциальности, вопросах переноса данных между сервисами, использовании интернета в предвыборных кампаниях, а также о борьбе с оскорбительным и противоправным контентом.Цукерберг считает, что интернет-компании должны соблюдать единые стандарты в борьбе с оскорбительным и ненавистническим контентом. Такие стандарты, определяющие нежелательный контент и подходы к его удалению, должны быть заданы регуляторами.Что касается использования интернета в предвыборных кампаниях, то Цукерберг привел в пример новые правила Facebook прозрачности политической рекламы. При этом он отметил, что существующее законодательство о расходах на политическую рекламу в основном сосредоточено на кандидатах, а не организациях, и нуждается в обновлении.Социальная сеть, отметил Цукерберг, "дает каждому возможность высказаться", и ее представители "несут ответственность за безопасность людей", которые пользуются такими услугами. "Это означает принятие решений о том, что считать пропагандой терроризма, ненавистническими высказываниями и многим другим", — пояснил предприниматель, заметив, что Facebook постоянно пересматривает свою политику в этой области с экспертами, однако безупречно в масштабах соцсети ее сделать сложно.То же самое касается и политической рекламы, считает Цукерберг. По его словам, не всегда просто решить, что считать политической рекламой. "Наши системы были бы более эффективными, если бы регулирование создавало общие стандарты для проверки политических субъектов", – написал он. Кроме того, заключил основатель Facebook, единые регламенты могли бы помочь и в защите персональных данных пользователей.Глава соцсети считает, что необходима разработка новых норм относительно того, какие объявления, размещаемые в соцсетях, следует считать имеющими политический характер. Он отметил в связи с этим, что в Facebook создают базу данных, в которой можно проверить, кто заказывал распространение той или иной политической рекламы и какая аудитория с ней ознакомилась.Рассуждая о сфере конфиденциальности, Цукерберг одобрил принятый в ЕС регламент о защите данных (GDPR) и выступил за появления подобных рамочных законов и в других странах. По его мнению, такие законы должны защищать право пользователей определять, как компании могут распоряжаться их данными, и давать возможность наказывать сервисы за нарушения.