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      Германия отказалась от угля?

      20:18Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Канцлер Германии Ангела Меркель наконец-то заключила сделку по вопросу выхода Германии из производства электроэнергии на угольном топливе. Это произошло, после того как государственные лидеры согласились в течение 18 лет, до 2038 г., закрыть все угольные электростанции.

      Стоит отметить, что это явно выходит за рамки 12-летнего периода краха, предсказанного американским экспертом по климату Александрией Окасио-Кортез. Но лучше поздно, чем никогда, если страна стоит на грани экологического апокалипсиса.

      По словам Bloomberg, в рамках плана Германия выплатит компенсацию пострадавшим регионам в размере 40 млрд евро ($44,6 млрд). Стало известно, что крупнейший в стране производитель электроэнергии на угле, RWE AG, получит 2,6 млрд евро. После этого сообщения акции компании подорожали на 1,7% в ходе утренних торгов в четверг. В Восточной Германии коммунальное предприятие Lignite получит 1,75 млрд евро, по словам министра финансов Германии Олафа Шольца.

      Меркель оказалась в затруднительном положении, встретив давление экологов и шахтеров. Избирателей больше всего волнуют вопросы климата. Германия уже не достигнет своих целей 2020 г. в рамках Парижского соглашения. С другой стороны, более бедные штаты бывшей коммунистической восточной части, где расположена основная часть шахт, боятся растущего разрыва с Западом. Это затруднительное положение повлечет за собой более широкую политическую реакцию: "Партия зеленых" и крайне правая партия "Альтернатива для Германии" стараются получить поддержку по обе стороны политического спектра, чтобы выдавить традиционные господствующие партии Германии, включая ее Христианско-демократический союз. "Альтернатива для Германии" занимает особенно сильные позиции в восточных шахтерских штатах.

      "Это была долгая ночь, но мы смогли заключить разумное соглашение. Мы установили амбициозные, но реалистичные сроки", - заявил в интервью радио Deutschlandfunk премьер-министр штата Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

      По словам Лашет, около 3 тыс. рабочих мест будут потеряны из-за закрытия территорий, и быстрее всего этот процесс будет протекать в западногерманских штатах.

      Больше всего сопротивляются этому плану штаты бывшего коммунистического востока, которые в значительной степени зависят от угля и у которых более низкий доход на душу населения, чем на западе.

      В соответствии с соглашением, заключенным в четверг, электростанция LEAG в Йеншвальде будет преобразована в установку, работающую на газе, что позволит использовать определенный объем этого российского газа благодаря проекту "Северный поток-2". Правительство также заплатит за переподготовку рабочих, пострадавших от закрытия станций.

      Рубрики: Европа

      Метки: уголь, Меркель

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