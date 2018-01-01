Сегодня в 18:00 в прямом эфире программы «Верным курсом» на youtube-канале "Вести. Экономика" Олег Богданов, Александр Кареевский, Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели
Великобритания добавила Greenpeace в список экстремистских организаций
21:42
Турция погружается в инфраструктурную войну
21:28
20:18
Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть
20:10
Премьер-министр РФ Мишустин назначил нового главу ФНС
19:32
Илон Маск раскритиковал тяжелую ракету SLS от NASA
18:42
Mail.ru вошел в топ-3 европейских издателей приложений по уровню доходов за 2019 год
17:49
Мишустин и Медведев провели встречу с членами правительства
17:40
Рынок США: статистика порвала инвесторов
17:18
Журналисты в США не смогут пользоваться гаджетами во время раскрытия экономических данных
16:59
Отток капитала из России сократился в 2019 году до $26,7 млрд
16:30
Еврокомиссия предлагает временно запретить в ЕС системы распознавания лиц
16:16
Путин 19 января примет участие в берлинской конференции по Ливии
15:34
Колледжи переформатируют под нужды регионов
15:28
Торговые споры Китая и США поставили на паузу
15:11
"Единая Россия" озвучила претензии к работе Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения
14:47
Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте
14:33
Facebook не будет размещать рекламу в WhatsApp
13:41
"Газпром" просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок
13:36
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в декабре
13:30
На Урале нашли изумруд массой 494 грамма
13:25
Розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились в декабре
12:59
Volkswagen намерен приобрести 20% акций китайского производителя аккумуляторов Guoxuan
12:41
SEC и Telegram просят суд рассмотреть их дело в ускоренном порядке
12:31
5 секторов экономики США, которые заработают от сделки с Китаем
12:22
Лавров: США откровенно злоупотребляют привилегий страны, в которой расположена ООН
12:13
Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек
12:09
ЦБ потребовал от бывших владельцев "Московского индустриального банка" погасить долги банка на 195,3 млрд рублей
11:52
Развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства, более подвержены климатическим рискам
11:29
Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
11:08
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку
11:04
ВТБ установил в России первые банкоматы с видеосвязью
10:51
Таджикистан и Киргизия договорились обменяться спорными участками земли
10:38
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
10:28
Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов
10:22
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн до $11,491 млрд
10:19
ООН предупредила об угрозе торговой войны для мировой экономики
10:02
Топ-10 самых вредных и опасных IT-компаний в мире
09:57
Банк России отозвал лицензию у московского "ПФС-банка"
09:52
В Госдуме предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
09:51
Китай увеличил производство стали до рекордного уровня в 2019 году и снизил производство алюминия
08:55
08:43
США ищут пути финансирования бюджетного дефицита
07:43
Экономика Китая развивается самыми медленными темпами за 29 лет
07:36
США теряют звание самого надежного заемщика
07:24
5 городов с самыми высокими темпами роста цен на жилье
07:07
ЦБ Турции пошел против финансовой логики
06:51
Инвестиции под занавес: правительство успело выделить 127 млрд рублей на строительство ледокола
04:28
Пентагон получил первые $500 млн от Эр-Рияда за размещение войск
04:21
Большой куш: сколько американским банкам принесла реформа Трампа?
03:58
Рубрики: Ближний Восток
Метки: Турция, Тайип Эрдоган
Турция погружается в инфраструктурную войну
21:28
Развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства, более подвержены климатическим рискам
11:29
ЦБ Турции снизил процентную ставку сильнее, чем ожидалось
16.01 16:50
Объемы обогащения урана в Иране превысили уровень, достигнутый до ядерной сделки
16.01 14:41
США пригрозили Европе пошлинами на автомобили из-за ядерной программы Ирана
16.01 09:05
Может ли ИГИЛ взять под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ирака?
15.01 21:48
Население стран Персидского залива садится на кредитную иглу
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Нетаньяху: Израиль превращается в энергетическую сверхдержаву, страна начала экспорт газа в Египет
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Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в нарушении условий ядерной сделки
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