Турция погружается в инфраструктурную войну

Стремление президента Реджепа Тайипа Эрдогана построить новый канал в обход Босфора наталкивается на сопротивление грозного противника - мэра Стамбула и потенциального кандидата в президенты Экрема Имамоглу.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Споры по поводу проекта канала Стамбул потенциально могут превратиться в экзистенциальные дебаты между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и мэром Стамбула Экремом Имамоглу. В политике нередко преобладают эмоциональные аргументы, что и происходит сейчас с Имамоглу, чей девиз: "Или канал, или Стамбул". Если Эрдоган проиграет эту дискуссию, это будет дорого ему стоить.В 2011 г. Эрдоган объявил о своем, казалось бы, сумасшедшем проекте по созданию канала, соединяющего Черное море с Мраморным морем. Босфорский пролив, который разделяет европейскую и азиатскую части Стамбула, уже соединяет два моря. Проход судов через пролив регулируется Конвенцией Монтрё.Ожидается, что новый канал к западу от города сократит движение через Босфор и снизит риски, связанные с таким движением. Министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан заявил, что первоначальный доход от судов, проходящих через канал, будет составлять $1 млрд в год. Это необоснованные данные, потому что сложно назвать причину, по которой бы судна предпочли проходить по новому каналу, а не по Босфору. Правительство утверждает, что новый канал сократит время ожидания, поэтому грузовые компании предпочтут выплачивать премию.Как утверждают авторы издания Foreign Policy, Эрдоган увлечен мегапроектами. Он построил третий мост через Босфор, третий и крупнейший аэропорт Стамбула, многие другие масштабные инфраструктурные проекты. Это помогало ему выигрывать выборы в прошлом, но теперь он выступает за то, что может стать обузой в тяжелые времена. В шаткой экономике, безработица в которой составляет 14%, в которой растут налоги и нет фискальных возможностей для маневра, Эрдогану придется убедить турецкую общественность, все более сознательную в экологических вопросах, в том, что действительно необходимо выделять ресурсы на этот проект, причем немедленно.Согласно предварительным оценкам на строительство каналов уйдет 200 878 деревьев. По прогнозам экспертов-геологов, в ожидаемый 7-летний период реализации проекта будет происходить 360 взрывов в год, будет использовано около 4 тыс. тонн аммиачной селитры. Трудно внушить общественности, что этот проект действительно необходим, тем более что на этот раз у него есть грозный противник: Имамоглу ведет жесткую борьбу с проектом.Дебаты по поводу проекта канала возобновились, когда 28 ноября Турхан объявил, что скоро начнется присуждение контрактов на строительство канала. В проект, который должен завершиться менее чем за 10 лет, включено создание поселений вдоль берегов канала. В итоге будет создан новый город с населением около 500 тыс. человек (оппозиция заявляет, что в него переедут 2 млн человек). Перемещенную почву планируется использовать для создания искусственных островов. По словам Турхана, бюджет проекта составляет $15 млрд.Проект такого масштаба будет иметь долгосрочные и необратимые последствия для окружающей среды и экономики, не говоря уже о последствиях с военной точки зрения. После того как канал будет проложен, старый город Стамбул станет островом, что, как недавно заявил Имамоглу, сделает город беззащитным. В случае военной угрозы войска необходимо будет развернуть на "остров" либо по мостам через канал, либо через Босфор.Тем не менее дебаты в Турции пока не затрагивают технические вопросы. Самый существенный аргумент сторонников создания канала: доход, который будут приносить корабли, проходящие через канал. Пока не ясно, зачем кораблям платить за использование канала, если есть свободный проход в 25 милях к востоку через Босфор. Предположения неубедительны, расчеты не выдерживают никакой критики. В ходе общенационального опроса, проведенного в декабре 2019 г. исследовательской фирмой Istanbul Economy Research, 49% населения не согласны с утверждением о том, что проект создаст новые источники дохода.Правительство стремится получить поддержку исключительно по политическим вопросам. Имамоглу на фоне разногласий по поводу проекта полагается в основном на технические и экологические контраргументы. Мэра беспокоит потеря сельскохозяйственных угодий, возможные негативные последствия в случае долгожданного землетрясения в Стамбуле и разрушения флоры города. В будущем ему придется предоставить более подробные доказательства, но сейчас его аргументы кажутся вполне убедительными. Тысячи жителей Стамбула подали жалобу в Управление окружающей среды и урбанизации Стамбула против оценки воздействия проекта на окружающую среду.Кроме того, согласно опросу Istanbul Economy Research уровень осведомленности общественности о проекте поразительно низок. Около 49% участников опроса указали, что не обладают информацией о проекте, 40% отметили, что они "в некоторой степени информированы" о проекте. Только 11% заявили, что "хорошо информированы". Учитывая, что 12,5% местных жителей хорошо информированы, лишь жители Стамбула лишь немного лучше осведомлены о ключевых проблемах.Эрдоган называет этот проект своей мечтой, основывая свою стратегию на идеологической поляризации. Его партнер по коалиции Девлет Бахчели, глава Партии националистического движения, последовал его примеру, обвинив противников проекта в отсутствии патриотизма. Как ни парадоксально, оба лидера были против проекта в разные периоды. Бывший премьер-министр Бюлент Эджевит представил эту идею в 1994 г., когда был членом парламента, а Эрдоган был убежденным противником, в то время когда он был кандидатом на пост мэра в Стамбуле. Бахчели назвал проект канала "сумасшедшим проектом, который откроет дорогу разворовыванию средств" еще в 2011 г., когда проект был впервые представлен Эрдоганом, а Бахчели тогда находился в рядах оппозиции.Турецкая общественность становится все более восприимчивой к экологическим проблемам. За последнее десятилетие в Анатолии случилось бесчисленное количество протестов, особенно в отношении строительства гидроэлектростанций. Совсем недавно тысячи людей собрались в провинции Чанаккале, чтобы протестовать против проектов по добыче золота, способных нанести вред окружающей среде. Суть протестов состоит в том, что в них участвуют люди различных политических конфессий.Имамоглу воспользовался возможностью выступить против Эрдогана, чтобы усилить свою позицию как кандидата на следующих президентских выборах. Он оказывает давление на президента, подчеркивая последствия реализации проекта с экономической и экологической точек зрения. И то и другое находит отклик у общественности. Пока неясно, из каких источников будет финансироваться этот проект. Если он будет финансироваться из государственных средств, избиратели зададутся вопросом, правильное ли это распределение ресурсов, если дефицит бюджета увеличился на 70% в 2019 г., достигнув $21 млрд, а недавний рост минимальной заработной платы составил жалкие 15%, оставив многих за чертой бедности.Пока что правительство настаивает на своем. Эрдоган объявил, что "канал будет построен независимо от того, нравится это народу или нет". Но он не уверен, что его обычной риторики достаточно, чтобы победить сопротивление толпы, особенно когда дебаты касаются важных для избирателей вопросов.После повторных муниципальных выборов в Стамбуле, которые партия Эрдогана проиграла дважды, Имамоглу готовится ко второй победе над Эрдоганом - на этот раз на национальном уровне. Если Имамоглу удастся завоевать доверие общественности по поводу проекта канала, это нанесет смертельный удар Эрдогану в преддверии президентских выборов 2023 г.