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Журналисты в США не смогут пользоваться гаджетами во время раскрытия экономических данных
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Колледжи переформатируют под нужды регионов
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Торговые споры Китая и США поставили на паузу
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Рубрики: Европа
Метки: отставка, скандал, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины
17.01 22:54
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17.01 21:42
17.01 20:18
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