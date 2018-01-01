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      Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

      17.01 22:54Распечатать

      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Президент Украины Владимир Зеленский встретился с подавшим в отставку с должности главы кабинета министров Алексеем Гончаруком, сообщив ему, что "решил предоставить ему шанс" для решения некоторых проблем.

      В ходе встречи, видеозапись которой опубликована на странице украинской администрации, Зеленский заявил Гончаруку, что "сейчас не время для дестабилизации ситуации" на Украине.

      Зеленский, в частности, поручил премьер-министру разобраться с ситуацией с выплатой бонусов для топ-менеджеров "Нафтогаза" и предоставить ему отчет до 4 февраля. По его словам, выплата премий в "Нафтогазе" после получения средств от "Газпрома" "обернется большим скандалом".

      Алексей Гончарук в пятницу, 17 января, направил Зеленскому заявление об отставке после скандала с публикацией в интернете видеозаписи разговора, в котором он заявил о "примитивном понимании экономических процессов", добавив при этом также ряд других нелестных эпитетов об умственных способностях президента Украины.

      После этого Владимир Зеленский провел встречу с главами силовых ведомств, поручив им найти причастных к публикации данных видеоматериалов.

      Рубрики: Европа

      Метки: отставка, скандал, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук

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