У США появились равные соперники в киберпространстве

Мир активно отказывается от американских технологий. Более того, крупнейшие игроки - Европейский союз, Китай и Россия - разрабатывают собственные альтернативные концепции работы киберпространства. Интернет стал полем битвы за цифровой суверенитет, и для победы необходима целостная стратегия.

Москва, 18 января - "Вести.Экономика".После многолетнего отставания в инновационных разработках ЕС, наконец, формулирует четкие правила для собственного киберпространства, активно поддерживает местные высокотехнологические компании и уверенно ограничивает американские инновационные идеи.В прошлом году в ЕС вступил в силу Генеральный регламент о защите персональных данных (GDPR), который позволят гражданам контролировать собственные персональные данные и упрощает нормативную базу для международных экономических отношений с помощью унификации регулирования в рамках ЕС. Кроме того, в Евросоюзе открыто несколько крупных антимонопольных расследований в отношении американских технологических гигантов, явно нацеленных на ограничение их влияния на европейский рынок.В начале ноября ЕС объявил о создании европейской облачной инфраструктуры Gaia-X. Это инициатива, по мнению Брюсселя, позволит местным технологическим компаниям покончить с зависимостью от американских и китайских фирм, которые в настоящее время доминируют в глобальной облачной инфраструктуре. Европейские лидеры уверены, что мощная местная высокотехнологичная инфраструктура необходима для кибербезопасности.В условиях все более многополярного мира технологическая стратегия становится одним из ключевых элементов сохранения международного влияния и цифровой независимости. Жесткие нормативные стандарты GDPR формулируют четкие правила игры не только для Европы, но и всего мира, пишет в The National Interest директор Institute for Advancing Prosperity Райан Хурана.США также необходимо разрабатывать стратегию цифрового будущего, но руководители американских компаний больше заняты на слушаниях в конгрессе, и им приходится постоянно отвечать на обвинения законодателей в чрезмерном доминировании и подрыве демократии. Совершенно очевидно, что американское правительство, не скрывающее своего критического отношения к высокотехнологичному сектору и социальным сетям, не доверяет собственным компаниям. Почему же тогда остальной мир должен это делать? Неудивительно, что ЕС отгораживается от американских фирм.Евросоюз далеко не первый, кто хочет контролировать собственное киберпространство. На протяжении многих лет Россия и Китай разрабатывают менее зависимые от США киберинфраструктуры. В ноябре 2019 г. в России вступил в силу закон о "суверенном интернете", который, кстати, очень похож на китайский "Великий межсетевой защитный экран". Теперь российские власти могут легко блокировать доступ американским компаниям на российский рынок. 8 декабря Financial Times сообщила, что китайские власти запретили государственным учреждениям использовать иностранные технологии, явно надеясь, что это подстегнет развитие отечественного высокотехнологического сектора.По сравнению с Россией и Китаем Европейский союз отстает с реализацией масштабных национальных проектов с участием местных технологических компаний, но пытается максимально быстро наверстать упущенное. По мнению экспертов, ЕС может стать серьезным вызовом для цифровой политики Соединенных Штатов.Европейцы сделали нечто подобное в 1960-х гг., когда создали Airbus, производителя авиационной техники. Для этого Европа освободила местные компании от жесткого регулирования и защитила их от иностранных конкурентов с помощью стратегической консолидации и государственно-частного партнерства. Airbus стала настолько мощной и эффективной, что отобрала значительную рыночную долю у американцев не только в Европе, но и в мире. Эта стратегия может сработать и в этот раз.США все еще являются мировым технологическим лидером, но они не должны воспринимать свое лидерство как неоспоримый факт. Есть другие игроки, вступившие в гонку, и они могут стать серьезными конкурентами для Америки в киберпространстве. Если Соединенные Штаты хотят остаться лидерами, им придется уважать соперников и соблюдать новые правила игры.