Переизбыток на рынке нефти усугубляет геополитические риски в 2020 году

Риск сбоев в поставках нефти со всего мира сократился. Увеличение добычи за пределами ОПЕК создает "прочную основу для того, чтобы реагировать на любой рост геополитической напряженности".

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".В своем январском отчете о рынке нефти МЭА заявило, что на рынке много нефти, несмотря на то что США и Иран едва не вступили в войну: "Мы не знаем, как будет развиваться геополитическая ситуация, но на данный момент риск серьезной угрозы для поставок нефти уменьшился. Как и в случае с атаками на Саудовскую Аравию в сентябре, когда стихли первоначальные опасения по поводу продолжительного шока предложения, цена на Brent быстро отказалась от скачка в $4 за баррель".Агентство отметило, что запасы нефти в странах ОЭСР составляют 9 млн баррелей, превышая средние показатели за 5 лет. Также есть множество стратегических запасов, которые можно использовать в случае сбоя. Тем не менее, несмотря на то что геополитический риск сократился, он не исчез полностью. Администрация Трампа, возможно, не стала вступать в полномасштабную войну с Ираном, но убийство генерала Сулеймани ужесточило конфронтацию.Хотя речь Трампа в начале этого месяца должна была способствовать деэскалации конфликта, он предварял свои комментарии высказываниями о том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Но санкции, "кампания максимального давления" и убийство одного из его высших руководителей вызовут ответную реакцию. Тегеран отказывается выполнять большинство своих обязательств по ядерному соглашению 2015 г., из которого США вышли почти 2 года назад.Все это говорит о том, что страны, по-видимому, встали на путь столкновения. Мир вздохнул с облегчением, когда две страны отошли от края пропасти, но есть немало шансов, что в недалеком будущем конфликт вновь вспыхнет. Есть несколько путей для фактической деэскалации конфликта.При этом Иран уже потерял большую часть своих поставок нефти из-за санкций. Таким образом, дополнительный риск поставок сосредоточен в Ираке, где конфликт между США и Ираном фактически закончен."Недавние события показали, что Ирак — потенциально уязвимый поставщик, так как его стратегическое значение возросло", - отмечает МЭА. Агентство отметило, что экспорт иракской нефти вырос вдвое с 2010 г., с 2 млн баррелей в сутки до 4 млн баррелей в день. Китай и Индия импортируют примерно 1 млн баррелей в день из Ирака."Рост мощностей в Ираке одобряется, поскольку из-за санкций экспорт Ирана сокращен до 0,3 млн баррелей в день, а производство в Венесуэле рухнуло", - пишет МЭА.Не упоминая геополитический риск, агентство заявило, что в этом году цены останутся низкими, поскольку предложение вне стран ОПЕК растет быстрее, чем спрос. Добыча стран, не входящих в ОПЕК, вырастет на 2,1 млн баррелей в сутки в этом году, а спрос увеличится на 1,2 млн баррелей в сутки.В отличие от предыдущих лет, американская сланцевая нефтедобыча не будет доминировать при росте предложения. В этом секторе ожидается "заметное замедление", на которое будет приходиться 52% роста поставок стран, не связанных с ОПЕК, по сравнению с 84% в период между 2017 и 2019 гг. Норвегия, Бразилия, Канада, Австралия и Гайана увеличат объемы добычи.Суть в том, что ОПЕК+ все еще находится в затруднительном положении. "Даже если они будут строго придерживаться сокращений, в первой половине 2020 г. ожидается существенное увеличение запасов. В январе добыча нефти ОПЕК упадет до 29,3 млн баррелей в сутки при полном соблюдении сокращений и стабильной добыче из Ливии, Ирана и Венесуэлы. Это все еще на 700 тыс. баррелей в день выше, чем в I квартале 2020 г., и на 900 тыс. баррелей в день выше, чем во II квартале 2020 г.", - отмечает МЭА. Другими словами, если ОПЕК+ не будет проводить сокращения дальше, рынок нефти в первой половине этого года столкнется с переизбытком.