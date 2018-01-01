Прогноз: рубль выведет 5 позитивных моментов послания президента

На фоне последних перемен в РФ, уже окрещенных "январпереворотом", одни эксперты предупредили об обострении рисков неопределенности, чреватых негативом и для валютного рынка, тогда как другие обнаружили в текущей ситуации 5 позитивных моментов.

Насильственный формат

Весь мир играет в "Камикадзе": кто последний - тот дурак! Хотите играть и рисковать - вперед! Но помните - рынок болен и серьезно: как найти начало пропасти и когда будет взрыв?

Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

Силовой формат

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Усиленный формат

Наталья Приходко

Москва, 18 января - "Вести.Экономика".Если состоявшееся в среду подписание первой фазы торгового соглашения между США и КНР не оправдало каких-то ожиданий аналитиков, то во всяком случае подтвердило сделанное нами еще в ноябре прошлого года предположение о том, что соответствующую церемонию могут провести уже в начале 2020 г., дабы она лучше запомнилась избирателям в преддверие президентской кампании в Штатах. Впрочем, в России в тот же день большее внимание привлекли неожиданно последовавшие вслед за Посланием президента Владимира Путина к Федеральному собранию известия об отставке прежнего правительства под руководством Дмитрия Медведева и выдвижении на должность премьера главы ФНС Михаила Мишустина.На таком фоне в пятницу к 17:10 мск российская валюта регистрировалась на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" на отметке 61,48 руб./$ при цене на нефть Brent $65,08 за баррель против аналогичных уровней 61,265 руб./$ и $65,27 за баррель неделей ранее."При текущем новостном фоне продолжение позитивной динамики российской валюты вряд ли возможно. Большинство драйверов для роста рубля выдохлись, а новых пока не предвидится", - рассказал начальник аналитического отдела инвестиционного департамента банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его определению, заключение первого этапа торговой сделки США и Китая было ожидаемым, а потому рассчитывать на позитивную реакцию по факту не стоит. Кроме того, параметры соглашения оказались несколько хуже рыночных ожиданий, особенно в отсутствие отмены прежних пошлин США. Но, видимо, торговые отношения между сторонами не обострятся в ближайшие месяцы, и это может обеспечить нейтральное поведение российской валюты до конца января с сохранением курса в диапазоне 61,0-62,2 руб./$, уточнил Евстифеев.Напомним, что подписанная в среду президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ первая фаза торгового соглашения, в частности, предусматривала увеличение китайской стороной закупок американских товаров и услуг на $200 млрд за два года вкупе с рядом мер по защите интеллектуальной собственности, а в Соединенных Штатах Китай исключили из списка валютных манипуляторов, сохранив большинство пошлин на китайскую продукцию до заключения второй фазы соглашения.Однако, при "навязанном" Китаю формате закупок, заметил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, подразумевается, что сохранившие торговые ограничения (несмотря на отказ от их усиления) Штаты продолжают взаимодействовать с КНР с позиции силы. В этих условиях нет уверенности, что Пекин будет соблюдать свои обязательства в полном объеме. Не вселяет оптимизма и сохранение фазового формата с набором рычагов взаимного давления. Уже в первом полугодии нельзя исключить как усиления тарифных ограничений, так и возвращения Китая к ослаблению своей валюты, подчеркнул Покатович.По его оценке, в течение следующей недели курс российской валюты будет формироваться в диапазоне 61,2-61,6 руб./$ и к концу месяца - в диапазоне 60,8-62,8 руб./$.Не сулят особой поддержки для рубля в январе, указал Владимир Евстифеев, и внутренние факторы. Практически двукратное увеличение объемов покупки валюты для Минфина вызвано ростом цен на нефть, влиянием отложенных покупок, меньшим количеством рабочих дней в январе. В декабре 2019 г. цены на нефть были на 13,0% выше, чем в аналогичном периоде 2018 г., а объем покупок валюты в таком же сопоставлении вырос на 20,5%. Хотя негативное влияние реализации бюджетного правила должно компенсироваться традиционным притоком валюты в страну в I квартале. И налоговый период вряд ли окажется подспорьем для рубля, так как его объем в январе составит 1,75 трлн руб., что почти на 20% меньше уровней декабря 2019 г. В то же время текущие доходности ОФЗ находятся на исторических минимумах и закладывают снижение размера ключевой ставки ЦБ РФ с избытком к текущему фону (до 5,5%). А поскольку привлекательность рублевого долга в большей степени обуславливается номинальным уровнем процентных ставок, приток нерезидентов на российские площадки едва ли станет таким же массовым, как в 2019 г., уточнил аналитик.Тогда как, считает Антон Покатович, напротив, к факторами поддержки курса отнес повышенный спрос на российские активы. У ЦБ РФ сохраняются обширные возможности по снижению ключевой ставка на 25 б. п. на февральском заседании, даже с учетом внутренних политических коллизий (новых мер социально-демографической поддержки и кадровых изменений в правительстве). В этой связи ожидается, что долговой рынок продолжит оказывать косвенную поддержку российской валюте. Хотя, наряду с налоговым, данный фактор также будет балансироваться возвращением ЦБ на рынок с увеличенными объемами покупок валюты после праздничного периода. Их увеличение до уровней, близких 21 млрд руб.в день (с учетом объемов, которые регулятор докупает за прошлые периоды), станет фактором силового давления на рубль в ближайшие недели в противовес традиционной сезонной его поддержке в начале года, когда спрос на российскую валюту находится на повышенных уровнях, определил эксперт.По-разному аналитики оценили и заявленные в президентском Послании к Федеральному собранию меры социальной поддержки населения вкупе с конституционными изменениями, а также перспективы работы нового правительства, состав которого Михаил Мишустин пообещал представить в ближайшие дни.Связанные с новым составом правительства надежды позволяют рассчитывать на более тщательное и эффективное администрирование госрасходов, способных стать главным драйвером для ускорения экономического роста, оговорил Владимир Евстифеев. Однако, отметил он, рынок верит конкретным данным, и потому стоит дождаться назначений в кабмин, чтобы оценить предлагаемые шаги по реализации майских указов президента. И хотя реализация нацпроектов, безусловно, станет бустером для экономического развития, остается большим вопросом – удастся ли в результате запустить новый полноценный цикл экономического роста. "На этом фоне не имеет большого значения – составит ли рост ВВП в текущем году 1,5% или 2,0% (мой прогноз по ВВП в 2020 г. – 1,6% г/г). Более важно понимание того, сможет ли этот импульс растянуться во времени", - заключил начальник аналитического отдела инвестиционного департамента банка "Зенит"."Влияние перестановок в правительстве окажет ограниченное влияние на динамику российских рынков и курса рубля, в частности", - в свою очередь прокомментировал Антон Покатович. При этом, констатировал он, от нового правительства будет зависеть, удастся ли наладить работу с финансирование нацпроектов и начнет ли проявляться эффект от сопутствующих инвестиций в экономике. Пока существенных изменений макропараметров в РФ не ожидается, резюмировал главный аналитик "БКС Премьер" и сохранил прогноз по росту отечественной экономики в 2020 г. на уровне 1,5-2%.Между тем, с учетом анонсированных президентом Владимиром Путиным мер социальной поддержки, а также ожидаемого превышения темпов развития мировых экономик (2,6%, по прогнозу Мирового банка) в России в 2021 г. при увеличении инвестиций до 5% в годовом выражении, главный экономист "Альфа-Банка" Наталья Орлова уже повысила прогноз по росту российского ВВП на текущий год с 1,4% до 1,8%. Как она пояснила, в сложившихся условиях это достаточно оптимистический показатель. Но, конечно, потенциальные возможности нового кабинета к повышению экономической активности также будет определяться его составом. В этой связи позитивные ожидания увязываются, к примеру, с кандидатурой главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который в последнее время детально анализировал ход выполнения нацпроектов и обладает пониманием причин их пробуксовки. Хотя сильную альтернативу ему способен составить и другой, обсуждаемый сейчас рынком кандидат на пост первого вице-премьера в лице помощника президента РФ по экономике Андрея Белоусова, который активно занимался проработкой национальных программ. Так или иначе, добавила Орлова, для успешного осуществления нацпроектов новому кабинету понадобится определенная перенастройка и на это потребуется время. Очевидно, возникшие затруднения с их реализацией также обусловлены тем, что эти проекты, разработанные на верхнем уровне, не были в необходимой мере согласованы с регионами, в том числе и в вопросах финансирования. И, вероятно, более ощутимой экономической динамики следует ожидать уже в 2021 г., с которым были связаны и более амбициозные планы в президентском послании, допустила главный экономист "Альфа-Банка".Между тем, хотя в СМИ уже окрестили последние события "политическим штормом" и "январским переворотом", в них просматривается пять моментов позитивного свойства. Так выпало, что рядом с Владимиром Путиным Дмитрию Медведеву с 2008 г. пришлось выступить в роли кризисного менеджера как вследствие политических событий (на грузинском и крымском направлениях в 2008 и 2014 гг.), так и из-за экономических проблем (кризис мировой экономики в 2008 г. и антироссийские санкции после 2014 г.). И в целом этот сложный период был пройден без катастрофических срывов, за что тоже надо сказать спасибо, поскольку по-разному завершались подобные ситуации в новейшей российской истории. Но времена изменились, и на передний план вышла задача восстановления устойчивого экономического роста и улучшения жизни людей, поспособствовать осуществлению которой и были предназначены нацпроекты. Именно для оперативного их воплощения, как заявлял в связи с переизбранием в марте 2018 г. президент Владимир Путин, и решили оставить прежний кабинет, который был в теме. Однако активного старта не вышло, реальное финансирование по проектам началось лишь осенью 2019 г. В связи с очевидной пробуксовкой намеченных планов теперь вместо "кризисного", возглавить правительство предложили "прорывному" менеджеру.Резонное это решением представляется вполне позитивным, как и удачный выбор кандидатуры самого Михаила Мишустина. Теперь уже экс-глава ФНС, которая обеспечивала, за счет улучшения администрирования, ежегодное наращивание налоговых поступлений, существенно превышавшее темпы экономического роста, выглядит человеком, способным выстроить и нужные для осуществления нацпроектов управленческие цепочки по всей стране. Но одновременно призванный на прорыв и штурм Мишустин, похоже, не намерен действовать "штурмовыми" методами. Выступая в Госдуме, он для начала пообещал вместе с губернаторами прояснить причины происходящей пробуксовки. И это третье обстоятельство также важно потому, что следует обеспечить качественный стабильный подъем (без новых спадов и "пузырей"), гарантирующий реальное улучшение жизни населения.Причем, в силу трех упомянутых факторов, Михаил Мишустин - по крайней мере на первых порах - получил достаточно широкую поддержку. Это подтвердило и упомянутое утверждение в Госдуме РФ, где в четверг за кандидата в премьеры проголосовали 383 депутата (парламентарии от КПРФ, отказавшие в своей поддержке, попросили включить в новый кабинет руководителей аграрного блока из прежнего правительства), и общий благожелательный настрой различных представителей истеблишмента. Хотя данный четвертый фактор быстро окажется перечеркнутым, если у членов вновь сформированной команды вскоре проявится свойственная отечественным чиновникам велеречивая неспешность и благодушная округлость, нередко переходящая в откровенное барство. Но пока этого не произошло, в плюс будущему кабинету можно засчитать и поддержку президента, который последними шагами отнюдь не ослабил собственные позиции. Хотя аналитики, увидевшие в предложенных конституционных изменениях подготовку к возможной передаче власти в 2024 г., продолжают спорить как о возможных путях этой передачи, так и о том, приведут ли сопутствующие процессы далее к усилению или же ослаблению общей неопределенности. Тем не менее, сохранив интригу и определенную неопределенность, глава государства обезопасил себя от роли "хромой утки". И со своей стороны гарантировал необходимую исполнительскую дисциплину в реализации тех же нацпроектов, которая, как выяснилось, стала для него принципиальным делом. К слову, если здесь наметятся реальные подвижки, то и многие рядовые россияне, которые пока безучастно наблюдают, исполнят ли власти "свои" проекты, тоже вспомнят, что они национальные. У победы, как водится, много соавторов. Осталось добиться победы.