8 стран-нарушителей конфиденциальности биометрических данных

После атак 11 сентября многочисленные агентства и организации, которые занимаются вопросами безопасности, превратили США в монстра, следящего за всем миром.

1. Китай Баллы : 24



Как



В Китае установлено не менее 200 млн камер. Это страна с самым значительным количеством камер наблюдения. Однако Китай не одинок; в других странах, таких как США и Германия, имеется по 50 млн и по 5,2 млн камер скрытого видеонаблюдения соответственно.



Три ведущих города по числу камер в Китае - Шанхай с 2 985 984 камерами, Чунцин с 2 579 890 камерами и Шэньчжэнь с 1 929 600 устройствами наблюдения. : 24Как ранее писали "Вести.Экономика" , 8 из 10 крупнейших городов мира с наибольшим количеством установленных камер видеонаблюдения находятся в Китае. Лондон и Нью-Дели были двумя другими городами, вошедшими в первую десятку.В Китае установлено не менее 200 млн камер. Это страна с самым значительным количеством камер наблюдения. Однако Китай не одинок; в других странах, таких как США и Германия, имеется по 50 млн и по 5,2 млн камер скрытого видеонаблюдения соответственно.Три ведущих города по числу камер в Китае - Шанхай с 2 985 984 камерами, Чунцин с 2 579 890 камерами и Шэньчжэнь с 1 929 600 устройствами наблюдения.

2. Малайзия Баллы : 21



По всему миру растет число камер видеонаблюдения, позволяющих правительствам контролировать население.



Однако эта тенденция вызывает обеспокоенность у граждан, которые считают, что установка миллионов камер скрытого видеонаблюдения в городах на всех континентах влияет на их частную жизнь. : 21По всему миру растет число камер видеонаблюдения, позволяющих правительствам контролировать население.Однако эта тенденция вызывает обеспокоенность у граждан, которые считают, что установка миллионов камер скрытого видеонаблюдения в городах на всех континентах влияет на их частную жизнь.

3. Пакистан Баллы : 21



Пакистан — шестая по численности населения страна в мире с населением в 207 774 520 жителей и вторая по численности мусульманского населения после Индонезии.



Среди стран-лидеров по нарушение биометрической приватности граждан оказались такие страны, как ЮАР, Бразилия, Нигерия и Аргентина.



Помимо этого, в исследовании Carnegie Endowment For Peace под названием AI Global Surveillance (AIGS) Index говорится о том, что всего в мире 176 стран используют искусственный интеллект для слежки за гражданами. : 21Пакистан — шестая по численности населения страна в мире с населением в 207 774 520 жителей и вторая по численности мусульманского населения после Индонезии.Среди стран-лидеров по нарушение биометрической приватности граждан оказались такие страны, как ЮАР, Бразилия, Нигерия и Аргентина.Помимо этого, в исследовании Carnegie Endowment For Peace под названием AI Global Surveillance (AIGS) Index говорится о том, что всего в мире 176 стран используют искусственный интеллект для слежки за гражданами.

4. США Баллы : 20



Как



В первую пятерку по количеству установленных камер входят также Германия, Великобритания и Япония.



В США на 100 граждан приходится 15,28 камеры наблюдения. : 20Как ранее писали "Вести.Экономика" , Китай приобрел репутацию государства с тотальной слежкой, потому что имеет больше CCTV-камер (Сlosed Circuit Television), чем любая другая страна, но когда дело доходит до количества камер на душу населения, США занимают первое место.В первую пятерку по количеству установленных камер входят также Германия, Великобритания и Япония.В США на 100 граждан приходится 15,28 камеры наблюдения.

5. Индия Баллы : 19



Индия представила данные по 9 различным городам, в которых насчитывается 274 784 камеры наблюдения. Нью-Дели, Ченнай и Пуна были городами, которые сообщили о наибольшем количестве камер скрытого видеонаблюдения со 179 тыс., 50 тыс. и 11,29 тыс. соответственно. : 19Индия представила данные по 9 различным городам, в которых насчитывается 274 784 камеры наблюдения. Нью-Дели, Ченнай и Пуна были городами, которые сообщили о наибольшем количестве камер скрытого видеонаблюдения со 179 тыс., 50 тыс. и 11,29 тыс. соответственно.

6. Индонезия Баллы : 19



Несмотря на то что большинство стран признают, что биометрические данные являются наиболее уязвимыми, эксперты отмечают, что со временем все больше стран использует такой вид данных во все возрастающем количестве сфер жизни.



В частности, распознавание лиц используется во многих странах или по крайней мере подобные технологии находятся на стадии тестирования. : 19Несмотря на то что большинство стран признают, что биометрические данные являются наиболее уязвимыми, эксперты отмечают, что со временем все больше стран использует такой вид данных во все возрастающем количестве сфер жизни.В частности, распознавание лиц используется во многих странах или по крайней мере подобные технологии находятся на стадии тестирования.

7. Филиппины Баллы : 19



Как отмечают составители рейтинга, каждая страна из 50, вошедших в исследование, использует те или иные биометрические данные, включая отпечатки пальцев, для того чтобы пользователь мог получить доступ к данным онлайн или подтвердить идентичность. : 19Как отмечают составители рейтинга, каждая страна из 50, вошедших в исследование, использует те или иные биометрические данные, включая отпечатки пальцев, для того чтобы пользователь мог получить доступ к данным онлайн или подтвердить идентичность.

8. Тайвань Баллы : 19



Эксперты Comparitech в рамках своего исследования вопроса безопасности биометрических данных пришли к выводу о том, что многие страны собирают биометрические данные не только своих граждан, но также туристов, въезжающих в страну. : 19Эксперты Comparitech в рамках своего исследования вопроса безопасности биометрических данных пришли к выводу о том, что многие страны собирают биометрические данные не только своих граждан, но также туристов, въезжающих в страну.

Москва, 18 января - "Вести.Экономика".Единственная террористическая атака сделала то, чего никто не мог и предположить, – американская свобода осталась в далеком прошлом.Нарушение приватности – проблема не только США, она существует во многих странах мира.Так, в недавнем исследовании эксперты Comparitech составили рейтинг 50 стран мира по уровню приватности, взяв за основу защиту биометрических данных граждан. Чем выше балл, тем чаще нарушаются права граждан на защиту биометрических данных. Максимальный балл – 25.Ниже мы расскажем о лидерах рейтинга – странах, которые нарушают приватность биометрических данных своих граждан.