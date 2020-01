Как стать звездой YouTube: советы известных видеоблогеров

Бывший стратег YouTube раскрыл самые важные советы по переходу в вирусную онлайн-среду, собрав советы 45 крупнейших звезд платформы. Вот некоторые из них.

Москва, 18 января - "Вести.Экономика"Уилл Игл - британец, до прошлого года возглавлявший стратегию развития бренда в Калифорнии. В своей новой книге "Прочитай это, если хочешь быть известным на YouTube" ("Read This If You Want to be YouTube Famous") автор делится советами от известных видеоблоггеров.Игл сказал, что один из самых интересных вкладов в его книгу поступил от Лори Шеннон - автора кулинарного канала The Icing Artist с почти 4 миллионами подписчиков. "Мне очень понравился совет Лори, который, по сути, был "перепробуй всё", - сказал он. Она годами снимала видео, а потом, из ниоткуда, один из них просто взлетел". Внезапно канал вырос с 800 000 подписчиков до 2,5 миллионов за 18 месяцев".Bad Lip Reading, запущенный в 2011 году, является комедийным YouTube каналом, который специализируется на переозвучке популярных выступлений и речей. Тот, кто управляет BLR, остается анонимным на протяжении последнего десятилетия - и все это при том, что у канала более 7 миллионов подписчиков.Среди крупнейших хитов - "SEAGULLS! (Stop It Now)", музыкальная интерпретация фильма "Звездные войны. Империя наносит ответный удар", а также переозвучка речи инаугурации Барака Обамы в 2013 году. Так каков же первый совет хитмейкера? "Лучший совет, который я могу дать: "делай так, чтобы самому нравилось"."Угодить всем невозможно, поэтому сосредоточьтесь на создании контента, который лично вам интересен, а единомышленники найдутся"."Я с радостью могу сказать, что даже если бы все на планете ненавидели то, над чем я работаю, на мое удовлетворение это не повлияло бы. У меня было несколько видео, которые не очень хорошо зашли аудитории, но которыми я горжусь. Это удовлетворение от работы подталкивает меня к созданию более успешных видео".How To Cake It, размещает новые видео на YouTube каждый вторник - самый популярное видео набрал более 11 миллионов просмотров на сегодняшний день. Канал показывает зрителям, как делать торты в разных необычных формах - например, в виде дома с привидениями, 10-фунтового красного омара или в форме бутылки шампанского.Их совет начинающим ютуберам - стараться привлечь внимание зрителя в первые пять секунд. "Чтобы привлечь внимание, мы показываем крупные планы наших тортов сразу, вместо того, чтобы тратить 30 секунд на медленное вовлечение в видео. Типа: "Хочешь увидеть торт, похожий на человеческое сердце? Конечно, хочешь"", - говорят авторы канала.Молли Бёрк - это слепая девушка, которая потеряла зрение в подростковом возрасте из-за болезни. Бёрк, тем не менее, ведет канал на YouTube, где рассказывает о ее опыте со слепотой, а также о моде, советах по макияжу и видеороликах о повседневной жизни.С момента запуска канала в 2014 году, у Бёрк насчитывается около 2 миллионов подписчиков. Ее совет начинающим видеоблогерам - "не размещайте свои первые 15 видео". "Когда ты садишься перед камерой в первый раз, это может быть неловко. Только спустя некоторое время появится "настоящий" ты, так что запиши тонну видео, начни создавать свой стиль и чувствовать себя более комфортно, не публикуя их."После интервью с почти 50 звездами YouTube, Уилл Игл сказал, что одним из самых больших осознаний было то, что быть видеоблогером - это большой труд. "Я думаю, что люди склонны недооценивать сложность этого дела. Видеоблогеры часто выглядят так, будто они просто тусуются, веселятся или что-то в этом роде - и я уверен, что большинство из них получают удовольствие. Но это также и рабочий процесс. Им приходится думать о том, чего хочет их аудитория и как лучше всего удовлетворить эту потребность".