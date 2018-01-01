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      Доллар или рубль: кто будет падать после назначения нового правительства?

      22:33Распечатать

      Москва, 18 января - "Вести.Экономика". Прошедшая неделя выдалась для России богатой на события. В стране сменилось правительство, причем произошло это настолько неожиданно, что стало сюрпризом даже для самих министров. Как реагировал рубль и какую динамику стоит ждать после формирования нового кабмина?

      Каким бы значимым не было событие, все-таки правительство уходит в полном составе нечасто, тем не менее рынок сумел пережить его без серьезных проблем.

      Курс рубля лишь на короткое время успел ослабнуть, на следующий день спекулянты предприняли еще одну попытку продаж, но в итоге под конец недели российская валюта вернулась в русло общих мировых тенденций.

      В пятницу доллар и евро довольно сильно дешевели, правда, к концу дня из-за динамики на рынке forex доллар большую часть потерь отыграл.

      Стоит ли ждать изменения настроений после назначений новых министров? Скорее всего, нет, рынок не ждет какого-то серьезного изменения политики властей.

      Новый премьер-министр уже заявил, что ставка на оборону и стабильность сохранится, то есть в целом преемственность сохранится.

      Такого же мнения придерживаются и в агентстве Standart&Poor's.

      "Предлагаемые конституционные изменения привели к отставке правительства и назначению 16 января 2020 г. нового премьера Михаила Мишустина, ранее возглавлявшего ФНС. Несмотря на эти изменения, мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики", - говорится в сообщении.

      Эксперты агентства также отмечают прогресс России в том, что касается проведения взвешенной и надежной макроэкономической политики, "которую можно считать одной из наиболее сильных стран с развивающейся экономикой".

      "Мы также полагаем, что недавно принятая пенсионная реформа будет способствовать смягчению влияния неблагоприятных демографических тенденций в долгосрочной перспективе", - пишут эксперты Standard&Poor's.

      Добавим, что в дальнейшем рубль, скорее всего, будет ориентироваться на внешний фон и цены на нефть, если, конечно, не произойдет перестановок на ключевых позициях, например в Минфине.

      Что же касается цен на нефть, то цены могут снова вырасти. Ливия прекратила экспорт. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти.

      Это, скорее всего, приведет к очередному скачку цен на энергоносители, что будет оказывать поддержку рублю.

      Рубрики: Валютный рынок, Настоящее

      Метки: рубль, валютный рынок, министр, правительство РФ

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