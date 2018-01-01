Доллар или рубль: кто будет падать после назначения нового правительства?

Прошедшая неделя выдалась для России богатой на события. В стране сменилось правительство, причем произошло это настолько неожиданно, что стало сюрпризом даже для самих министров. Как реагировал рубль и какую динамику стоит ждать после формирования нового кабмина?

Москва, 18 января - "Вести.Экономика".Каким бы значимым не было событие, все-таки правительство уходит в полном составе нечасто, тем не менее рынок сумел пережить его без серьезных проблем.Курс рубля лишь на короткое время успел ослабнуть, на следующий день спекулянты предприняли еще одну попытку продаж, но в итоге под конец недели российская валюта вернулась в русло общих мировых тенденций.В пятницу доллар и евро довольно сильно дешевели, правда, к концу дня из-за динамики на рынке forex доллар большую часть потерь отыграл.Стоит ли ждать изменения настроений после назначений новых министров? Скорее всего, нет, рынок не ждет какого-то серьезного изменения политики властей.Новый премьер-министр уже заявил, что ставка на оборону и стабильность сохранится, то есть в целом преемственность сохранится.Такого же мнения придерживаются и в агентстве Standart&Poor's."Предлагаемые конституционные изменения привели к отставке правительства и назначению 16 января 2020 г. нового премьера Михаила Мишустина, ранее возглавлявшего ФНС. Несмотря на эти изменения, мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики", - говорится в сообщении.Эксперты агентства также отмечают прогресс России в том, что касается проведения взвешенной и надежной макроэкономической политики, "которую можно считать одной из наиболее сильных стран с развивающейся экономикой"."Мы также полагаем, что недавно принятая пенсионная реформа будет способствовать смягчению влияния неблагоприятных демографических тенденций в долгосрочной перспективе", - пишут эксперты Standard&Poor's.Добавим, что в дальнейшем рубль, скорее всего, будет ориентироваться на внешний фон и цены на нефть, если, конечно, не произойдет перестановок на ключевых позициях, например в Минфине.Что же касается цен на нефть, то цены могут снова вырасти. Ливия прекратила экспорт. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти.Это, скорее всего, приведет к очередному скачку цен на энергоносители, что будет оказывать поддержку рублю.