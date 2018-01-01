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      Ливия: каковы будут последствия для рынка нефти?

      11:06Распечатать

      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Цены на нефть снова устремились вверх. Поводом стала приостановка экспорта из Ливии.

      Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти.

      "NOC объявляет о форс-мажоре, после того как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра", - говорится в заявлении компании.

      В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере $55 млн ежедневно.

      Цены на нефть на этом фоне выросли примерно на 1%, однако, возможно, эффект будет ограниченным, поскольку объемы экспорта нефти из Ливии не так велики и не так значительные для мирового рынка.

      С другой стороны, Ливия - лишь часть проблемы. Эскалация на Ближнем Востоке может обернуться срывом поставок и из других стран, тогда, безусловно, рынок нефти будет реагировать куда более бурно.

      Сокращение добычи



      Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Национальной нефтяной корпорации сообщило, что объем добычи нефти в Ливии может снизиться до 72 тыс. баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки из-за блокады силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нефтяных терминалов. Таким образом, добыча нефти может упасть в 16 раз.

      Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара закрыто в воскресенье по требованию работающих там представителей ливийских племен. Об этом сообщил информационный портал "Аль-Васат" со ссылкой на технических специалистов.

      "После того как был перекрыт трубопровод, связывающий месторождение с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии (крупнейший в стране), все скважины Эш-Шарары законсервированы", - передает издание.

      Одновременно с Эш-Шарарой было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. Ежедневная добыча на месторождениях составляет порядка 400 тыс. баррелей.

      Это произошло на фоне прозвучавших в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа о немедленном возобновлении экспорта нефти. Как сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Джазира", Саррадж "потребовал открыть клапаны для откачки нефти в их пользу".

      Рубрики: Товарные рынки, Будущее

      Метки: нефть, Ливия, добыча, Brent, WTI, рынок нефти

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