Ливия: каковы будут последствия для рынка нефти?

Цены на нефть снова устремились вверх. Поводом стала приостановка экспорта из Ливии.

Сокращение добычи

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти."NOC объявляет о форс-мажоре, после того как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра", - говорится в заявлении компании.В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере $55 млн ежедневно.Цены на нефть на этом фоне выросли примерно на 1%, однако, возможно, эффект будет ограниченным, поскольку объемы экспорта нефти из Ливии не так велики и не так значительные для мирового рынка.С другой стороны, Ливия - лишь часть проблемы. Эскалация на Ближнем Востоке может обернуться срывом поставок и из других стран, тогда, безусловно, рынок нефти будет реагировать куда более бурно.Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Национальной нефтяной корпорации сообщило, что объем добычи нефти в Ливии может снизиться до 72 тыс. баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки из-за блокады силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нефтяных терминалов. Таким образом, добыча нефти может упасть в 16 раз.Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара закрыто в воскресенье по требованию работающих там представителей ливийских племен. Об этом сообщил информационный портал "Аль-Васат" со ссылкой на технических специалистов."После того как был перекрыт трубопровод, связывающий месторождение с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии (крупнейший в стране), все скважины Эш-Шарары законсервированы", - передает издание.Одновременно с Эш-Шарарой было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. Ежедневная добыча на месторождениях составляет порядка 400 тыс. баррелей.Это произошло на фоне прозвучавших в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа о немедленном возобновлении экспорта нефти. Как сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Джазира", Саррадж "потребовал открыть клапаны для откачки нефти в их пользу".