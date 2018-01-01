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      Эксперты назвали долю миллиардеров в мировом богатстве

      10:55Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Согласно новым исследованиям у 2153 человек денег больше, чем у остальных 4,6 млрд.

      "Если бы все люди Земли сидели на своем состоянии, сложенном в 100-долларовых купюрах, то большинство из них сидело бы на полу", - говорится в исследовании благотворительной организации Oxfam, подготовленном в преддверии Давосского форума, вновь призывающей правительства стран мира усилить борьбу с неравенством.

      "Человек со средним достатком из богатой страны окажется на высоте стула. Два самых богатых человека в мире окажутся на космической высоте", - описывают ситуацию эксперты организации, имея в виду основателя Amazon Джеффа Безоса и владельца LVMH Бернара Арно. Состояние первого составляет $116,4 млрд, второго - $116 млрд. В общей сложности, по подсчетам Oxfam, в руках двух с небольшим тысяч человек сосредоточено 60% мировых денег, а у оставшихся 4,6 млрд - лишь 40%.

      Oxfam призывает политиков увеличить налоги для самых богатых людей в мире на 0,5% в течение следующего десятилетия, чтобы сократить неравенство. По словам исследователей, увеличение налогов для богатых на 0,5% позволит профинансировать создание 117 млн рабочих мест в таких секторах, как образование и здравоохранение.

      "Чрезвычайное богатство является признаком несостоятельности экономической системы", - говорится в отчете организации. - Правительства должны предпринять шаги, чтобы радикально сократить разрыв между богатыми и остальным обществом и поставить в приоритет благосостояние всех граждан над неустойчивым ростом и прибылью".

      Годом ранее Oxfam в преддверии международного форума в Давосе уже обратилась к мировым правительствам, призывая их повысить налоговые ставки для корпораций и самых богатых граждан, чтобы сократить неравенство.

      Ранее в этом месяце управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала политиков переосмыслить свои налоговые системы и рассмотреть вопрос о "прогрессивном налогообложении", которое увеличит сборы с богатейших слоев общества для решения проблемы неравенства.

      Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен обещает ввести налог на богатство в США в случае избрания. Однако, как писали ранее "Вести. Экономика", не все потенциальные доноры восприняли эту инициативу одинаково положительно.

      Рубрики: Финансы, Европа, США и Канада

      Метки: США, Швейцария, Amazon, миллиардеры, неравенство, Давос, Бернар Арно, LVMH, Oxfam, Джефф Безос, мировое богатство

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