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      Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет

      11:10Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 г. многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 млрд руб.

      ТАСС

      Сведения о выводе спутников на орбиту содержатся в предварительной программе запусков, представленной "Роскосмосом" в конце 2019 г. в "Сколково".

      Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 г. должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли, сообщило РИА "Новости". По состоянию на конец 2019 г. вся российская спутниковая группировка, включая военные аппараты, насчитывает 164 спутника, из которых 92 — гражданских.

      По подсчетам "Роскосмоса", в течение десяти лет для вывода на орбиту такого количества спутников понадобится запустить 88 средних ракет "Союз-2.1б", 36 легких ракет "Ангара-1.2" и 24 тяжелых ракеты "Ангара-А5". При этом ранее предполагалось, что вся орбитальная группировка будет развернута за счет стартов 25 ракет "Ангара-А5".

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Роскосмос, экономика РФ

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