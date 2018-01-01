Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет

Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 г. многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 млрд руб.

ТАСС

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Сведения о выводе спутников на орбиту содержатся в предварительной программе запусков, представленной "Роскосмосом" в конце 2019 г. в "Сколково".Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 г. должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли, сообщило РИА "Новости". По состоянию на конец 2019 г. вся российская спутниковая группировка, включая военные аппараты, насчитывает 164 спутника, из которых 92 — гражданских.По подсчетам "Роскосмоса", в течение десяти лет для вывода на орбиту такого количества спутников понадобится запустить 88 средних ракет "Союз-2.1б", 36 легких ракет "Ангара-1.2" и 24 тяжелых ракеты "Ангара-А5". При этом ранее предполагалось, что вся орбитальная группировка будет развернута за счет стартов 25 ракет "Ангара-А5".