Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке

По словам Мохаммеда Баркиндо, у спроса на нефть еще есть "потенциал роста".

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Москва, 20 января - "Вести.Экономика".В интервью CNBC Мохаммед Баркиндо пояснил, что, несмотря на весьма скромные прогнозы по нефтяному спросу на 2020 г., он еще может удивить участников рынка в свете снижения глобальной торговой напряженности."В целом то, что мы видим с нашей стороны, это потенциал роста спроса, который повлияет на общий баланс в течение оставшейся части года, - сообщил Баркиндо. - Мы надеемся, что некоторые из проблем, с которыми мы сталкиваемся в плане международной торговли, будут решены".Нефть завершила 2019 г. с ростом почти на 35%, но цены остаются значительно ниже своих предыдущих максимумов. Частично это связано с ростом добычи сланца в Соединенных Штатах, который, по словам Баркиндо, является "основной переменной" в решениях ОПЕК.В декабре ОПЕК +, в который помимо 14 стран картеля входят независимые крупнейшие производители нефти, приняла решение о сокращении добычи на дополнительные 500 тыс. баррелей в день в I квартале 2020 г. Это привело к сокращению общего объема добычи до 1,7 млн баррелей в сутки.Кроме того, крупнейший производитель ОПЕК - Саудовская Аравия - также заявил о намерении добровольно сократить добычу на 400 тыс. баррелей в день, фактически доведя общее сокращение альянса до 2,1 млн баррелей."Мы по-прежнему нацелены на стабильность в I и II кварталах 2020 г. Было принято решение обеспечить отсутствие дисбаланса в этих кварталах, - сказал Баркиндо. - Но общее уравнение учитывает как спрос, так и предложение. Мы можем обратиться только к стороне, от которой поступают предложения. А за спросом мы внимательно наблюдаем".