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      Аэропорт Гонконга переживает рекордный спад

      11:18Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Количество пассажиров, проходящих через крупнейшую воздушную гавань Азии, оказалось наименьшим за 10 лет.

      Фото: MIGUEL CANDELA/EPA-EFE

      Одна из самых загруженных в Азии воздушных гаваней - гонконгский международный аэропорт "Чек Лап Кок" - зафиксировала крупнейший спад пассажиропотока за последние 10 лет. На фоне протестных акций в особом административном районе Китая, которые отпугнули туристов, в 2019 г. количество пассажиров, прошедших через этот аэропорт, по данным South China Morning Post, упало на 4,2% по сравнению с 2018 г. до 71,53 млн человек.

      Впервые гонконгская воздушная гавань уступила своим китайским конкурентам - аэропорту Гуанчжоу, принявшему 73,3 млн пассажиров, и аэропорту Шанхая, обслужившему 76,1 млн человек. "Мы пережили трудный год", - прокомментировала ситуацию исполнительный директор администрации гонконгского аэропорта Вивиан Чэн.

      По грузообороту "Чек Лап Кок" остается на первом месте в мире, даже несмотря на то, что на фоне торгового противостояния между Китаем и США показатель упал на 6,1% до 4,8 млн тонн.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Китай, пассажиропоток, спад, Гонконг, туризм, грузоперевозки, массовые беспорядки, аэропорт Гонконга, Чек Лап Кок

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