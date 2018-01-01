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      Обзор рынка: выходной в США, нефть в плюсе, рубль стабилен

      11:17Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки. Рынок окончательно переварил новости внутренней политики и обратили внимание на благоприятные внешние события, такие как данные по розничной торговле и промпроизводству в Китае (лучше прогнозов) и статистику по строительству домов в США (рост числа начатых строек на 16,9% за месяц против ожидавшихся 1,1%). В итоге Сбербанк (SBER) подорожал на 1,9%, НЛМК (NLMK) – на 1,8%, "ЛУКОЙЛ" (LKOH) и "Северсталь" (CHMF) – на 1,4%, "Сургутнефтегаз" (SNGS) – на 1,3%.

      Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Саратовского НПЗ" (KRKN) подорожали на 29,0%, "РусАква" (AQUA) – на 11,8%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 8,9%, "Ярославнефтеоргсинтеза" (JNOS) – на 7,8%.

      Фондовые индексы США в пятницу прибавили в пределах 0,4%, сегодня торги на биржах США не проводятся по случаю Дня Мартина Лютера Кинга-мл. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, в среднем в плюсе находятся и азиатские индексы.

      Данные технического анализа указывают на сохранение восходящего тренда по индексу РТС (как и по глобальным фондовым индексам), но в течение дня не исключено некоторое снижение активности покупателей из-за выходного в США. Между тем лучше рынка в начале торгов может выглядеть нефтегазовый сектор: перебои в поставках из Ирака и Ливии обеспечили возврат фьючерсов на Brent в область выше $65 за баррель. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 61,5 по паре доллар/рубль.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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