Россия начинает получать деньги по долгу за поставленную ранее военную технику

Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику.

Фото: ТАСС

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".В начале января вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, а ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники достигает $14-15 млрд."У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов — прим. ред.) <...> в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально", — сообщили РИА "Новости" в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).По неофициальным данным, по итогам 2018 г. страны-импортеры российского оружия задолжали порядка $3 млрд. В США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает введение ограничений против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, приводя в пример поставки Турции зенитных комплексов С-400, отметил, что американские санкции не работают так, как этого хотелось бы Вашингтону. В то же время он признал наличие "определенных проблем" из-за введенных ограничений.В декабре Владимир Путин отметил, что позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост давления и недобросовестной конкуренции.