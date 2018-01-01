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      Россия начинает получать деньги по долгу за поставленную ранее военную технику

      11:39Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику.

      Фото: ТАСС

      В начале января вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, а ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники достигает $14-15 млрд.

      "У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов — прим. ред.) <...> в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально", — сообщили РИА "Новости" в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

      По неофициальным данным, по итогам 2018 г. страны-импортеры российского оружия задолжали порядка $3 млрд. В США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает введение ограничений против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.

      В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, приводя в пример поставки Турции зенитных комплексов С-400, отметил, что американские санкции не работают так, как этого хотелось бы Вашингтону. В то же время он признал наличие "определенных проблем" из-за введенных ограничений.

      В декабре Владимир Путин отметил, что позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост давления и недобросовестной конкуренции.

      Рубрики: ВПК

      Метки: ВПК, ОПК, ВТС

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