Сеул заявил о планах по расширению экономического сотрудничества с Москвой

Власти Южной Кореи намерены реализовывать "новую северную политику", озвученную президентом республики в 2017 г.

Фото: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Как заявил вице-премьер Южной Кореи, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на совещании министров экономического блока, правительство планирует расширить взаимодействие с Москвой по так называемым девяти мостам сотрудничества. Речь идет о железнодорожном транспорте, энергетике, судостроении, газовой промышленности, работе морских портов, сельском и морском хозяйстве, промышленных зонах, а также освоении Арктики."Сеул будет активно укреплять экономическое сотрудничество с северными соседями", - отметил министр.Кроме того, руководство Южной Кореи планирует создать модель средне- и долгосрочного сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе Монголией, и формировать пояс двусторонней и многосторонней свободной торговли.Кроме того, будут приложены новые усилия для улучшения экспорта. По словам южнокорейского вице-премьера, руководство страны намерено сделать все возможное для достижения прогресса по соглашению о всестороннем региональном экономическом партнерстве и соглашению о свободной торговле с Филиппинами и Россией. Также Сеул будет оказывать экспортным компаниям широкую финансовую поддержку.