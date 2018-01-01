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      Сеул заявил о планах по расширению экономического сотрудничества с Москвой

      11:22Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Власти Южной Кореи намерены реализовывать "новую северную политику", озвученную президентом республики в 2017 г.

      Фото: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока

      Как заявил вице-премьер Южной Кореи, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на совещании министров экономического блока, правительство планирует расширить взаимодействие с Москвой по так называемым девяти мостам сотрудничества. Речь идет о железнодорожном транспорте, энергетике, судостроении, газовой промышленности, работе морских портов, сельском и морском хозяйстве, промышленных зонах, а также освоении Арктики.

      "Сеул будет активно укреплять экономическое сотрудничество с северными соседями", - отметил министр.

      Кроме того, руководство Южной Кореи планирует создать модель средне- и долгосрочного сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе Монголией, и формировать пояс двусторонней и многосторонней свободной торговли.

      Кроме того, будут приложены новые усилия для улучшения экспорта. По словам южнокорейского вице-премьера, руководство страны намерено сделать все возможное для достижения прогресса по соглашению о всестороннем региональном экономическом партнерстве и соглашению о свободной торговле с Филиппинами и Россией. Также Сеул будет оказывать экспортным компаниям широкую финансовую поддержку.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Россия, энергетика, Южная Корея, сельское хозяйство, судостроение, экономическое сотрудничество, освоение Арктики, морские порты, газовая промышленность, "новая северная политика". ж/д сфера

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