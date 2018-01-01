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      Топ-10 секторов для инвестиций богатых китайцев

      11:25Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Сверхбогатые жители Китая, состояние которых превышает 10 млн юаней ($1,45 млн), согласно прогнозам Hurun Chinese Luxury Consumer Survey 2020 будут наращивать инвестиции в покупки недвижимости в течение следующих трех лет.

      Ниже мы расскажем о 10 секторах, в которых будет наиболее заметен рост инвестиций в течение следующих трех лет.

      10. Валюта

      Центробанк Китая на прошлой неделе в очередной раз пошел на рекордное понижение официального курса юаня по отношению к американскому доллару.

      Из материалов Народного банка Китая следует, что курс национальной валюты был ослаблен сразу на 109 базисных пунктов. Теперь на азиатском рынке американский доллар будет торговаться на уровне 6,884 юаня.

      Как отмечают эксперты, валюта станет одним из важных инструментов для инвестиций сверхбогатых китайцев в течение следующих трех лет.

      9. Банковские депозиты

      Банковские депозиты – еще один важный инструмент, который позволит сверхбогатым китайцам делать инвестиции в следующие три года.

      Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торгового соглашения.

      На церемонии, которая прошла в Белом доме, стороны договорились о сокращении ряда американских пошлин на китайские товары.

      В частности, новое соглашение предполагает рост импорта из США в КНР на $200 млрд. Таких показателей страны планируются достичь в ближайшие два года.

      8. Предметы искусства

      Предметы искусства давно стали излюбленным инструментом для инвестиций сверхбогатых людей во всем мире.

      Ранее "Вести.Экономика" писали о самых дорогих предметах искусства, проданных в 2019 г.

      Как отмечают эксперты, тенденция сохранится и в течение следующих 3 лет, богатые китайцы будут с удовольствием инвестировать в искусство.

      7. Золото

      Резервы золота в Китае с начала 2000-х гг. выросли почти в пять раз, увеличившись примерно с 400 тонн в 2001 г. до более чем 1900 тонн к середине текущего года. При этом КНР является крупнейшим производителем золота в мире.

      Китай регулярно входит в число стран с самыми большими запасами золота, а китайские богачи с удовольствием инвестируют в этот металл.

      6. Магазины

      Как отмечают аналитики первой фазы сделки США и Китая, несмотря на существенный прогресс в отношениях стран известно, что 25%-е пошлины, которые были установлены на китайские товары ранее, пока останутся в силе.

      Трамп не намерен их отменять до тех пор, пока стороны не подпишут вторую часть сделки. Данное решение президент объяснил тем, что при отмене еще и этих ограничений у его государства не осталось бы "козырей для переговоров". Таким образом, пошлинами облагаются товары на сумму $250 млрд.

      В 2019 г. розничные продажи по стране выросли на 8%, в том числе онлайн-продажи увеличились на 16,5%. Сейчас они обеспечивают 20,7% от общего объема розничных продаж в стране.

      5. Фонды

      В 2019 г. объем инвестиций в основные фонды Китая вырос на 5,4% в годовом выражении, что на 0,2 процентного пункта выше темпов роста показателя за первые 11 месяцев прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Государственным статистическим управлением КНР.

      Общий объем инвестиций в основные фоны Китая в прошлом году составил 55,15 трлн юаней ($8,02 трлн).

      В 2019 г. относительно высокий рост инвестиций в основные фонды страны - 17,3% в годовом выражении - был зафиксирован в высокотехнологических секторах, при этом в отраслях высокотехнологического производства и высокотехнологических услуг рост показателя составил соответственно 17,7% и 16,5%, передает "Синьхуа".

      4. Фиксированный доход

      Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.

      "Китаю выгодно увеличение импорта из США, поскольку это будет способствовать удовлетворению спроса нашего потребителя на качественные товары и услуги, - объяснила она на пресс-конференции. - Соединенные Штаты могут обеспечить КНР качественными энергоносителями, товарами индустриальной обработки, сельскохозяйственной и медицинской отраслей, продуктами финансовой сферы".

      3. Акции

      Рынки позитивно отреагировали на заключение сделки между США и Китаем. Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что сделка предотвратила новый раунд введения тарифов, который мог бы привести США и мировую экономику к рецессии и обрушить мировые фондовые рынки.

      Эксперты полагают, что в дальнейшем акции азиатских компаний не потеряют своей привлекательности для инвесторов, а китайские богачи будут активно инвестировать в акции.

      2. Иностранные инвестиции

      Как отмечают эксперты, из-за усиления контроля со стороны США прямые иностранные инвестиции Китая в Америку уже упали на 80% по сравнению с уровнем 2017 г.

      Однако в целом объем иностранных инвестиций Китая вырос на 4,9 процентного пункта впервые за три года, в течение которых наблюдалось снижение показателя.

      1. Жилье

      В 2019 г. ВВП Китая вырос на 6,1%, превысив отметку 99 трлн юаней, сообщает Госстатуправление КНР.

      В 2019 г. традиционно быстро росли инвестиции в недвижимость: 9,9%. Хотя физический объем продаж недвижимости в минувшем году упал на 0,1%, в стоимостном выражении продажи выросли на 6,5%. Это свидетельствует о продолжении роста цен на жилье и коммерческие площади.

      Эксперты полагают, что тенденция сохранится в течение следующих трех лет.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Китай, инвестиции, сектора, рейтинг

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