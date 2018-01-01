Топ-10 секторов для инвестиций богатых китайцев

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Отсутствие снега в России обеспокоило экспертов центра Агроаналитики
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Финляндия заинтересована в строительстве высокоскоростной магистрали Москва - Хельсинки
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Лукашенко назначил нового министра обороны и начальника Генштаба
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Рубрики: Стиль жизни
Метки: Китай, инвестиции, сектора, рейтинг
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