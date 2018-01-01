Не только 737 MAX: ВВС США предъявили претензии к Boeing

Компания нарушает условия контракта, заключенного с военными еще 9 лет назад.

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Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Boeing получила "письмо счастья" от ВВС США. В нем генерал Дэвид Голдфейн, начальник штаба ВВС указывает новому руководителю компании Дэйву Калхуну на то, что злополучный пассажирский самолет 737 Max не единственный проблемный проект, который он должен спасти, сообщает Bloomberg.9 лет назад авиагигант выиграл конкурс на создание заправочного воздушного танкера КС-46. Стоимость проекта - $44 млрд. Однако компания до сих пор не выполнила обязательства перед ВВС: самолет не доработан."Мы требуем вашего внимания, причем повышенного внимания к танкеру KC-46, - подчеркивает в своем письме Голдфейн. - ВВС до сих пор имеет танкер, неспособный выполнить свою основную оперативную задачу"."Как один из ваших крупнейших военных клиентов, мы также надеемся, что наше доверие будет оправдано не только в части продуктов Boeing", но и в долгосрочном сервисном обслуживании требующемся "нашим истребителям", добавляет генерал.Калхуну досталось проблемное наследство: мало того что скандалы с 737 MAX отправили акции авиагиганта в крутое пике, сорваны сроки по реактивному лайнеру 777X и созданию космического челнока для отправки космонавтов на МКС. А тут еще и военные.По информации Bloomberg, гендиректор Boeing уже встретился с генералом Голдфейном лично, чтобы попытаться урегулировать вопрос. После чего удостоился похлопывания по плечу от президента США. Трамп отметил, что происходящее с компанией не вина Калхуна. "Вы только что туда пришли", - добавил глава Белого дома.Однако до чего новобранцу удалось договориться с генералом ВВС США, в пресс-службе авиагиганта не сообщили. "Boeing активно решает проблемы ВВС с помощью программы KC-46 и выделяет ресурсы, необходимые для того, чтобы сделать KC-46 полностью способным к выполнению миссии", - сообщили в пресс-службе компании.О каких же недоработках идет речь? В своем письме Голдфейн выразил озабоченность по поводу крайне важной для танкера "системы дистанционного наблюдения" и "дополнительных неудовлетворенных требований". "Самолет имеет несколько камер, используемых летчиком, сидящим за консолью, чтобы направлять 59-футовую трубу, для соединения с самолетом, нуждающимся в заправке и для контроля процедуры", - говорится в письме. Тени или блики солнца могут иногда затруднять обзор камер, что, по мнению ВВС, может привести к ряду проблем: от усложнения заправки до повреждения заправляемого самолета. В Boeing утверждают, что делают все для решения проблемы.В своем письме Голдфейн подчеркивает, что "на сегодняшний день прогресс был неудовлетворительным": "Прошло уже больше года, а Boeing все еще не представила решение, которое убедило бы нас в продвижении по этому вопросу"."Ни один из сроков из соглашения не был соблюден, - отмечает генерал, - и последнее предложение Boeing откладывает окончательное исправление недоработок более чем на два года". Глава ВВС США назвал это неприемлемым.На данный момент ВВС США получили уже 30 заправщиков от Boeing. Все они недоработанные. В прошлом году военные начали удерживать процент от окончательной оплаты за самолет, который сейчас составляет около $800 млн. Как отмечает Голдфейн, если поставки будут идти прежними темпами, в 2020 г. ВВС будет иметь 70 "частично боеспособных" заправщиков. При этом эксперты Пентагона в ходе проверок и испытаний уже выявили около 500 недостатков у КС-46. "И мы только начали проверку", - отмечает генерал, добавив, что во время слушаний по военному бюджету на 2021 г. законодатели обязательно поинтересуются, почему ВВС принимает от Boeing самолеты, "не соответствующие нескольким ключевым параметрам производительности и множеству других требований". В Boeing же заявили, что ни одна из обнаруженных проблем не является критичной.