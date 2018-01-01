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      Банков могут лишить комиссионных за платежи по ЖКХ

      11:35Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Сейчас граждане платят кредитным организациям за оплату коммунальных услуг от 0,5% до 2%.

      Как сообщил "Известиям" глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий запрет для банков на взимание комиссии по коммунальным платежам. По словам депутата, Центробанк эту инициативу уже одобрил.

      "Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе", - цитирует Неверова издание.

      Он пояснил, что технически изменения просты, а для людей они крайне важны. По словам Неверова, изначально планировалось ввести подобный запрет и на комиссию при уплате штрафов и других обязательных платежей. Однако после консультаций с отраслевым сообществом от этой идеи решили отказаться. Причина в том, что с нового года банки уже понесли некоторые потери. Например, как писали ранее "Вести. Экономика", был отменен "банковский роуминг", при котором взималась комиссия за переводы в разные регионы внутри одной кредитной организации.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Россия, банки, ЖКХ, комиссия, Госдума РФ, оплата услуг ЖКХ

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