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      6 главных событий недели в экономике

      11:38Распечатать

      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Мировая финансовая и политическая элита съедется в щвейцарский Давос на ежегодный форум, где обещал быть и президент США Дональд Трамп.

      Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

      Понедельник, 20 января

      Рынки акций и облигаций США закрыты по случаю Дня Мартина Лютера Кинга

      Международный валютный фонд опубликует обновленные экономические прогнозы, проведет пресс-конференцию в Давосе

      Как ранее заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, неравенство доходов и благосостояния сейчас растет в мире, что обычно происходит перед финансовым кризисом.

      По словам Георгиевой, новое исследование показало, что "неравенство, как правило, возрастает накануне финансового кризиса, что свидетельствует о тесной связи между неравенством и финансовой стабильностью". "Почему так происходит? Одна из причин в том, что большее неравенство может вызывать политическое давление для краткосрочных простых решений, которые только усугубляют проблему", - пояснила она.

      Вторник, 21 января

      Открывается Всемирный экономический форум в Давосе

      В этом году впервые за 50-летнюю историю форума экология станет одним из главных пунктов его повестки. Делегация США во главе с Трампом, пропустившая форум в прошлом году, в этот раз приедет в Швейцарию, несмотря на начало разбирательства в Сенате США. Впрочем, процесс почти наверняка закончится оправданием президента.

      На форуме также ждут канцлера Германии Ангелу Меркель и президента ЕЦБ Кристин Лагард. И хотя состав чиновников в делегации РФ может обновиться в последнюю минуту после смены правительства, участие планируют миллиардеры Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов и Олег Дерипаска.

      Четверг, 23 января

      Заседание ЕЦБ по ставкам, брифинг президента Кристин Лагард

      Как ранее писали "Вести.Экономика", член совета управляющих Европейского центрального банка Роберт Хольцманн заявил, что регулятор вряд ли сможет вывести процентные ставки обратно на положительную территорию в 2020 г.

      Brexit, вероятно, вновь станет источником беспокойства в конце наступившего года, когда закончится переходный период после выхода Великобритании из Европейского союза.

      По итогам декабрьского заседания ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Мировые лидеры примут участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле

      Главы государств Северной Америки, Европы и Австралии получили приглашения поучаствовать в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет 23 января 2020 г. в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле и будет посвящен 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц, а также росту антисемитизма в современном мире.

      Слушание Государственной комиссии по мониторингу экономических вопросов и вопросов безопасности в отношениях между США и Китаем

      Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торгового соглашения.

      На церемонии, которая прошла в Белом доме, стороны договорились о сокращении ряда американских пошлин на китайские товары.

      В частности, новое соглашение предполагает рост импорта из США в КНР на $200 млрд. Таких показателей страны планируются достичь в ближайшие два года.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: США, Китай, ЕЦБ, МВФ, рейтинг, Кристин Лагард, ВЭФ, события, Израиль, Давос, Дональд Трамп, Кристалина Георгиева

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