6 главных событий недели в экономике

Мировая финансовая и политическая элита съедется в щвейцарский Давос на ежегодный форум, где обещал быть и президент США Дональд Трамп.

Понедельник, 20 января

Рынки акций и облигаций США закрыты по случаю Дня Мартина Лютера Кинга

Международный валютный фонд опубликует обновленные экономические прогнозы, проведет пресс-конференцию в Давосе

Вторник, 21 января

Открывается Всемирный экономический форум в Давосе

Четверг, 23 января

Заседание ЕЦБ по ставкам, брифинг президента Кристин Лагард

Мировые лидеры примут участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле

Слушание Государственной комиссии по мониторингу экономических вопросов и вопросов безопасности в отношениях между США и Китаем