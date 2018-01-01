Военные США не пустили российских представителей к нефтяному месторождению в Сирии

Войска США не пропустили российских солдат, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu

ЕРА

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Инцидент произошел 18 января. Российские военные направлялись из населенного пункта Амуда к месторождению в Румейлане, которое остается предметом спора между США и Россией. Войска США их заблокировали, и российским военными пришлось вернуться.Это произошло на территории, которую контролируют курдские формирования ("Отряды народной самообороны", YPG). Турция считает их ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK), которая признана в этой стране террористической.В четверг, 16 января, российских военных также не пустили к нефтяному месторождению в Румейлане члены YPG, сообщает агентство.В конце декабря сообщалось, что США укрепляют позиции своих военных на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также в районах нефтяных месторождений. Военные вернулись на 6 из 16 баз, которые ранее были покинуты на фоне проведения Анкарой операции "Источник мира".Ранее, в ноябре 2019 г., США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных стала неприятным сюрпризом для Москвы, отмечает "КоммерсантЪ". Российские власти опасаются вмешательства США в переговоры между курдами и Дамаском.