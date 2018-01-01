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      Популярные горнолыжные курорты для активного отдыха зимой 2020 года

      11:45Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные горнолыжные курорты, куда больше всего приезжает туристов для активного зимнего отдыха в этом году.

      По данным Tvil.ru, туристы бронируют активный зимний отдых на горнолыжных курортах на период от 3 до 5 ночей и тратят на аренду жилья от 8,7 тыс. руб. до 11,4 тыс. руб. в сутки.

      Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 января по 29 февраля 2020 г.

      1. Шерегеш — 10568 руб./3,2 ночи

      Шерегеш — горнолыжный курорт, расположенный в 5 км от одноименного поселка в Кемеровской области.

      С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт и непрерывно развивается. За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год.

      Трассы расположены на склонах горы Зеленая, у подножия которой расположено около 50 гостиниц, отелей, шале. Горнолыжный сезон длится с ноября по май.

      В плане горнолыжного спорта Шерегеш известен большим количеством снега и катанием вне трасс. Толщина снежного покрова местами достигает 4 м.

      2. Красная Поляна — 8705 руб./5,1 ночи

      Красная Поляна – поселок в Адлерском районе, где к XXII Олимпийским играм в Сочи открылись спортивные объекты "Роза Хутор", "Санки", "Лаура" и "Русские горки". На территории комплексов "Роза Хутор" и "Лаура" проходили соревнования по горным и беговым лыжам, сноуборду, фристайлу, биатлону.

      Красная Поляна лежит у подножия Главного Кавказского хребта, в долине реки Мзымта, в 39 км от берега Черного моря. Это бальнеоклиматическая и горнолыжная курортная местность, которая подходит для всесезонного отдыха. Здесь горные субтропические леса и минеральные источники дополняет развитая туристическая инфраструктура.

      3. Абзаково — 11364 руб./5 ночей

      На территории Республики Башкортостан всего в 60 км от г. Магнитогорска расположен один из наиболее современных российских оздоровительно-спортивных комплексов "Абзаково".

      Сегодня этот центр популярен как среди любителей, так и среди профессионалов горнолыжного спорта, сноубординга, велосипедного, конного и мотоциклетного спорта.

      Горнолыжный сезон здесь открывается в ноябре и длится почти до конца мая.

      Всего на курорте функционирует 13 трасс общей протяженностью около 18 тыс. м. Перепад высот достигает 320 м.

      Пять современных бугельных подъемников способны доставить на склоны горных вершин до 5 тыс. желающих.

      Непосредственно от дома отдыха Абзаково можно попасть прямо к горным трассам по кресельной канатной дороге, общая протяженность которой составляет 2120 м.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, курорты, горнолыжные трассы

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