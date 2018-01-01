Курс на уплотнение: площадь квартир в России сокращается

Впервые с эпохи массового строительства хрущевок показатель снизился более чем на 20%.

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Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Средняя площадь квартир, введенных в эксплуатацию с 2010 по 2019 гг. на 22% меньше показателя предыдущего десятилетия, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование ЦИАН. Если в 2000-2009 гг. она составляла 75,2 кв. м, то через 10 лет - уже 58,9 кв. м. Больше всего ужались квартиры в Ленинградской области - 49,7 кв. м, Волгограде - 51,5 кв. м и Самаре - 52,6 кв. м. Просторнее всего жилье в Москве - 69,4 кв. м, Казани 69,1 кв. м и Санкт-Петербурге 63,6 кв. м."Постепенное сокращение площади вводимого жилья — один из ключевых трендов именно минувшего десятилетия. Начиная с эпохи хрущевок 1960–1969 гг., когда средний размер вводимых квартир достиг минимальных за последние столетие 43,3 кв. м, жилье постепенно становилось все больше. В то время как в 2010–2019 гг. это значение оказалось также ниже показателя 1990–1999 г. — 62,3 кв. м", - отмечает издание.Эксперты ЦИАН объясняют взятый на уплотнение курс резким ростом популярности квартир-студий. Их активно проектируют с 2014 г. Кроме того, все больше распространяется формат евродвушек - квартир с одной изолированной комнатой (спальней) и объединенной кухней-гостиной.Как пояснила изданию управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая, именно этот формат когда-то спас рынок, ведь полноценную двушку на 40 кв. м не спланируешь.При этом гендиректор "Азбуки жилья" Владимир Каширцев указывает на постепенное увеличение доли запланированных к вводу однокомнатных квартир, включая студии."Если в объектах, реализация которых стартовала во второй половине 2017 г., они формировали 40% лотов, то во втором полугодии 2018 г. показатель увеличился до 42%, а в 2019 г. — до 45%", - приводит издание данные, озвученные Каширцевым. По его оценкам, доля именно студий выросла до 7,5% в этом году со средних 4,5%В ГК А101 снижение средней площади в новостройках Новой Москвы оценивают в 5% до 54 кв. м. А вот в компании "Гранель" сообщают, что площади квартир растут, "так как рынок малогабариток будет перенасыщен и спрос на них снизится".Эксперты отмечают, что малогабаритки девелоперам продавать выгоднее. "Чем ниже площадь квартиры, тем меньше стоимость лота и тем более ликвидным становится такой продукт", - отмечает гендиректор VSN Invest Денис Волкович. По данным "Метриума" студии в московских новостройках стоят 193 тыс. руб. за 1 кв. м против средних цен на первичном рынке в 175 тыс. руб. за 1 кв. м.Одновременно со снижением площадей идет рост этажности. По подсчетам ЦИАН, если по итогам предыдущего десятилетия средний показатель по введенным в эксплуатацию домам составлял 12,2 этажа, то за минувшие 10 лет он вырос до 13,1 этажа. Лидирует в этом направлении Самара: в 2010 г. сданные в этом регионе дома насчитывали в среднем 6,9 этажа. По итогам 2019 г. показатель взлетел до 25 этажей в среднем. В Уфе высотность поднялась с 7,5 этажа до 21,8.При этом как отметил гендиректор ГК "Кортрос" Станислав Киселев, доля высотного строительства, к которому относятся объекты выше 100 м и насчитывающие более 25 этажей, достигла рекордных 23%, в то время как еще в первом полугодии 2017 г. показатель не превышал 14%. "Это происходит по всей стране даже на фоне активной политики властей по ограничению этажности", — пояснил Киселев.Эксперты поясняют, что девелоперы вынуждены поднимать новостройки все выше и выше, улучшая экономику проектов. По словам директора по продажам "Колди" Максима Каварьянца, наиболее выгодны для подмосковных застройщиков проекты по строительству жилья максимальной высотности 20-30 этажей, предполагающие размещение на одном гектаре земли более 50 тыс. кв. м недвижимости. Это, по словам Каварьянца, позволяет существенно снизить себестоимость строительства.При этом смены курса эксперты не ждут. Как пояснил "Коммерсанту" заместитель гендиректора Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Гриднев, постепенное уменьшение площади жилья на фоне увеличения этажности связано с постоянным ростом населения крупных городов.Кроме того, как отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, рост стоимости недвижимости сейчас происходит одновременно со снижением платежеспособности потенциальных клиентов, а это вынуждает девелоперов строить малогабаритные квартиры в высотных домах.