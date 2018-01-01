Эксперты вычислили среднестатистический долг российского заемщика

По итогам 2019 г. показатель вырос на 11%.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".По данным бюро кредитных историй “Эквифакс”, долг среднестатистического заемщика российских банков в 2019 г. составил 249 тыс. руб., увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом."Личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%. По состоянию на начало 2017 г. средний размер задолженности потребителя составлял около 192 тыс. руб., в 2018 г. - около 225 тыс. руб., тогда как к концу 2019 г. приблизился к 249 тыс. руб.", - отмечают аналитики бюро. Они пояснили, что в первую очередь показатель вырос из-за активности банков, предлагающих клиентам предварительно одобренные займы.Если рассматривать размер личного долга по возрастным группам, то лидерами оказались заемщики в возрасте от 31 года до 40 лет. В среднем они должны банкам по 319 тыс. руб. Причем за год показатель вырос на 12,5%. С небольшим отрывом вторыми идут заемщики в возрасте 41-50 лет: по итогам 2019 г. они увеличили показатель на 10,7% до 308 тыс. руб.При этом по темпам наращивания задолженностей лидирует молодежь: долг россиян в возрасте 22-25 лет в течение 2019 г. поднялся на 14% до 134,7 тыс. руб. Аналогичный рост продемонстрировали займы клиентов банков в возрасте 26-30 лет, увеличив показатель до 243,4 тыс. руб.Небольшое снижение личного долга отмечено в самой молодой и ранее не популярной категории заемщиков: клиенты в возрасте до 21 года сократили показатель с 41,7 тыс. руб. до 41,2 тыс. руб. Доля таких клиентов в российских банках сейчас составляет около 2%, при том, что еще несколько лет назад кредитные организации предпочитали не связываться с этой категорией вообще.По данным ЦБ РФ на 1 сентября 2019 г., хотя бы один кредит был у 39,5 млн россиян, или около 54% занятого населения. При этом все больше становится заемщиков с несколькими кредитами. Как сообщила в начале декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина, доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%.